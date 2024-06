Diadomingo pasa di 12:30 marduga n’e salida di moomba un auto hyundai sonata a dal den cura di marriott hotel, polis di biaha a presenta n’e sitio y topa cu e chauffeur masculino sinta aden y tabata intenta di reverse e auto pa bay. Pero polis a mira e cara poco na sanger y e kaak ta blo move den banda y aki e oficialnan a tuma nota cu e chauffeur ta bou substancia di algo otro.



A bay pa pone supla den e auto pero e tabata den un posicion fastioso y a pone sali y aki el a supla cu e tabata bou influencia di alcohol pero no dje basta. Pero ora e oficialnan a bay coba mas profundo den e auto debi cu e homber su kaak ta blo bay den banda y e wowo tabata otro, a canta bingo den e auto a topa cu substancia ilegal di droga. A notifica marechaussee pa presenta debi cu ta Arumil, pero nan no tabata kier a bin te abou y a pidi polis pa nan deteni bay warda, cu e detenido y e evidencianan.

Remarke pa cu situacion cu marechaussee na Aruba: Na otro ocasion cu a yega di yama marechaussee pa un accidente fatal, polis a yamanan cantidad di biaha y nan no a contesta ningun rato pa presenta na accidente pa tuma caso over, y polis cu a hayanan ta tuma e caso over, hues a manera rechasa bari mop e rapport di Polis, y awor aki bo ta wak con un Arumil droga y bebi den accidente, y marechaussee no kier presenta mes y Cuerpo Policial Aruba como bon Cuerpo ta tuma e caso over pa detene di cual no ta nan tarea.