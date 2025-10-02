Tur aña, Arugas ta ehecuta trabounan di mantencion ariba su equipo pa mantene un operacion sigur y eficiente. E aña aki a yega e turno pa haci mantencion rutinario ariba e tanki di awa.

Siguridad ta prioridad pa Arugas, y pa garantisa cu semper tin awa disponibel durante e trabou, Arugas a acerca Cuerpo di Bombero y CMO pa traha un plan di contingencia. E plan ta enfoca riba mantene disponibilidad di awa na tereno di Arugas pa cualkier eventualidad.

Dia 1 di oktober, e equipo di Cuerpo di Bombero conhuntamente cu oficina di CMO a presenta na planta di Arugas pa ehecuta e plan di contingencia. Nan a staciona un truck y instala slangnan preventivamente. E equipo di Cuerpo di Bombero lo

keda na Arugas durante e periodo cu e tanki ta pafor di servicio pa su mantencion.

Arugas ta agradecido pa e excelente cooperacion cu e profesionalnan di Cuerpo di Bombero y CMO, y ta reconoce e compromiso pa siguridad y servicio continuo.

Durante e trabounan di mantencion, Arugas ta habri normal pa atende tur cliente cu mester gas, instalacion di gas, y articulonan na benta den e showroom.

Pa Arugas e siguridad di su empleado, cliente y henter comunidad di Aruba ta na prome lugar