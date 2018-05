Arubus ta wardando ariba minister tocante nan proposicion pa cu Aruparking

SEPPA hunto cu shopsteward a reuni cu minister Romero tocante Aruparking y minister a informanan cu tur cos lo bay bek normal. Pero director di Arubus, Sr. Teo Croes, no sa precisamente kico esaki ta encera. Director di Arubus a entrega un proposicion na DJWZ unda cu e gobierno anterior mester a caba cu esaki, pero nada a wordo haci practicamente. Sr. Teo Croes d Arubus ta amplia.

Pa ley bo ta obliga na paga, pero si no tin ni un sancion ora cu no paga, anto esey a pone cu entrada di parking a baha total. Sr. Croes no sa den ki forma Minister lo bin cu e cambio caminda cu hende ta critica parking, cu a bira un issue politico di tur banda. Un grupito di comerciante a protesta, e klem a wordo kita. E compania mes cu a cuminsa riba volle toeren, pero gobierno a keda corta pida pida y ora cu e hende a custuma, cada bes nan ta haci cambio cos ta lanta bek.

Awor aki tin diferente comerciante cu a manda carta cu nan ta pida pa e klem bin bek. Esaki ta pasobra no tin caminda pa e cliente para nan auto. E mesun trahado a cuminsa para bek anto e meta di Aruparking ta cu ta bay tin accesibilidad pa Caya Grandi, kita e peliger di e peaton di e autonan para riba e acera unda cu nan tin cu baha for di acera , cana ariba na e caminda y por haya accident, para na skina cu tambe ta stroba e bista di e conductornan y e otro cos ta cu e trafico den Wilhelminastraat ta pega pasobra cu autonan ta para warda pa un auto sali y esaki haci cu e trafico ta pega. Tempo cu Aruparking tabata controla esaki, e trafico tabata bay hopi mas lihe. Pero a hunga hopi politica cu esey.

Tur parti mundo tin’e, e ta un facilidad pa e ciudad.

Den e proposicion na minister ta contempla pa baha tarifanan, di towing, klem y/of otro sistema di cobro unda en hende ta paga pa nummerplaat unda cu si ta haya un boet, cu e ora pasa ta haya un sticker. Si ta paga mesun dia ta paga 50fls e mesun dia, 1 dia despues 75 florin. Di dos biaha cu e chauffeur haci e mesun cos, ta tow e auto y automatisch e boet ta bay na e cas. Esaki ta un di e opcion pa bin cu e maneho nobo, unda no ta introduci klem, pero si e manera ey di cobro.

Ora nan a cuminsa na 30% di nan capacidad ya caba nan tabata genera ganashi. Despues el a cuminsa baha hunto cu e entradanan y a keda na un 50% di e ganashi, anto ora cu nan a kita e klem e gananshi a baha te na un 10 %. Aruparking no por cubri tur e gastonan den e situacion aki aunke nan ta pagando cosnan chikito pero e no ta wanta, nan ta break even.

E gobierno anterior a primiti, nan a commit tanto na SEPPA y Arubus cu nan lo inyecta placa cu falta, te ora e ley nobo a keda cla, pero esaki nunca a yega di sucede.

Awor aki a haci un peticion na gobierno actual unda cu a expresa cu nan no por wanta mucho mas y gobierno a confirma cu nan lo bay take care di dje, segun Sr. Teo Croes, director di Arubus. .

