Arubus ta warda riba DOW pa pone e bushaltenan

Arubus ta bezig primeramente cu colocacion di dak na e haltenan caminda cu nan ta wardando riba gobierno y DOW pa wak kico otro nan ta bay haci si ta bin cu algun cambio . Sr. Theo Croes Director di Arubus cu mas detaye.

Ta premira bin cu un brug of pasa riba e caminda pa e peaton por crusa. Pero ariba un highway no por laga hendenan crusa riba e caminda. Arubus ta bezig cu e compania cu ta deal cu propaganda cu e haltenan, ya cu nan ta esunnan cu ta pone e haltnan. Ta wardando riba esey pa wak kico ta bay move pasobra e ta costa basta cen. Dus lo mester warda ariba e companianan di haltenan pa por move ariba dje.

Aunke cu e structura ya ta traha caba y esaki no a wordo planifica, si ta kibra un parti di e proyecto aki e ora. En todo caso DOW lo mester dicidi kico nan ta bay haci unda cu director di Arubus a bisa cu ta suppose di tin mas, pero e ta keda na nan pa pone e haltenan, e ta nan decision.

E clientenan a mustra cierto mal contento cu e maneho di e rutanan, pero pa awor locual cu a pidi na e compania ta pa pone haltetnan ta pa pone esun cu tin awor aki y mester bay riba contracto nobo, si ta bin cu haltenan nobo. Pa 1 di juli e proyecto mester keda entrega.

Tanten mester keda warda si ta bin cambio of no. En berdad e caminda ta mucho leu pa esun cu mester cana cu ta biba banda rechts y e otronan banda di Sabana Basora y esun mas pariba pero mester bolbe bay kibra y ainda no sa kico DOW ta bay hac. Si e keda manera cu e ta, lo pone e haltenan caminda cu mester.

Hopi hende ta pidi pa e busnan pasa parti pa den di e barionan y no laga e hende benta banda di e green coridor por ehempel, pero Sr. Theo Croes a bisa cu esaki no ta posibel pa varios motibo y e di prome ta cu busnan no mag di core riba un vierbaanseweg.

E otro problema ta cu un di e brug ta chikito y esaki a test e caba unda cu trucknan cu ta core topa otro y no ta lora. Tambe si nan ta bay core full pa tras anto e busnan chikito ta keda core e caminda grandi y Arubus ta perde tur nan cliente atrobe.

E tema aki mester wordo coordina y planea anto hinca cierto cambionan den ley caminda cu si ta hacie e ora ni un bus lo por keda core riba e caminda principal, unda cu tur cos mester wordo haci ainda.

Arubus ta den combersacion cu DOW unda y nan mester duna e feed back di kico ta bay pasa, anto por cierto cu bus chikito a pone cierto keho caminda cu busnan halto di Arubus ta haci hopi falta riba siguridad y riba esaki nan ta splica cu nan deseonan tey pa colabora caminda cu e ta keda bou di DOW pa wordo defini anto ora tin tur cos cla nan ta cumpli cu e instalacion di e bushalte.

Despues di e prome reunion cu nan tabata tin cu Odinsa, na comiensa a wordo palabra pa sugerencia di Arubus cu nan mester a bin cu un brug of un tunnel. Pero si wak e brug cu tin na Pos Chikito toch niun hende ta uze anto esey ta un di e problema. Finalmente tambe ta fastioso pa esunnan di Arubus siendo cu den caso di San Nicolas tin hende cu ta biba man rechts si nan ta bay Playa anto ora nan ta bin bek nan mester crusa e semper e problema ta bay keda. E ta keda un peliger grandi, pa cual Sr. Theo Croes, director di Aruba a bisa cu eynan lo mester bin of un brug of un tunnel.

