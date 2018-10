Arubus ta hay’e ta improvisa ruta door di caminda cera

Ariba ruta, chauffeurnan di Arubus a bin ripara cu tin varios di e camindananan cera, cual pa Arubus no tin problema. Asina e busnan tambe menos desgaste, na momento cu tin hopi problema ariba caminda. Sr. Sannin Daou ta splica.

Pero si cu nan tin di bisa, cu e comunicacion ta laga poco di desea. Tin cierto momento cu nan ta haya informacion delanta, cierto momento nan ta wak’e den prensa, y tin momentonan, manera esun aki, cu Arubus no tabata informa mes. Y nan mester a core inventa algo cu nan por yuda, na e momento ey no tabata tin mucho opcion.

A cera entre e crusada di Amsterdam Manor y Ex- Westin. E ora e opcion cu a keda ta cu e busnan mester a cay e parti pariba, yega e rotonde Sasaki, coy direccion noord, te na e luz di trafico na altura di Mc Donald’s y djey bira bin pabao. Pero Arubus a opta pa tuma Sasaki bek y bay te na The Mill, door cu tin hopi hende ta para hopi biaha den bicindario di Riu y e ora pa no laganan, a opta pa tuma Sasaki bay bek te na The Mill, caminda cu nan ta tuma e caminda pa The Mill, y e ora ta sigui e ruta normal.

E bus cu ta biniendo for di Marriott of Malmok/Arashi, practicamente lo haci mesun cos. Na luga di bira na Riu, e lo sigui e ora bay te na e crusada di Sasaki, na altura The Mill te Sasaki, bay pabao te na e rotonde cu ta sali na e crusada di Amsterdam Manor y e ora e lo sigui e ruta atrobe.

Sr. Daou a sigui bisa cu a pone esaki trempan ariba Facebook, pa asina tur usuarionan di bus sa di e cambio pa nan no bay para ariba e caminda ey, wardando bus caminda cu e bus no por pasa. Pero e dianan aki, mientras cu ta warda cu e caminda aki habri bek, esaki ta e ruta.

Arubus a purba di haya contacto cu DOW y tabata tin un persona di DOW cu a pasa na e station di Arubus, unda el a papia cu un di supervisornan eynan. Y el a bisa cu nan lo manda Arubus un email. Y nan ta warda ariba esaki. Pero ta sigui purba. DOW no ta na altura si ta DOW mester informa of ta e contratista cu ta haciendo e trabao. Esaki no ta e parti cu ta cay bou di Watty Vos Boulevar, ya cu entre Amsterdam Manor y Riu Antillas, no ta cay bou di dje. Pero Arubus lo keda warda ariba e email cu tur e informacion, pa asina informa te cu dia lo core esaki.

Segun Sr. Sannin Daou, semper ora di anuncia fecha, tin chens di cu trabaonan no ta keda cla, pero Arubus ta keda warda ariba mas informacion.

Comments

comments