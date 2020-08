Arubus ta bolbe adapta su rutanan debi na TDQ

šƒšžš§ šœšØš§šžš±š¢šØš§ šœš® šž š“šØšŖš®šž ššž šš®šžššš šœš® š„šØ š›š¢š§ š§šš šÆš¢š šØš« ššš°šžš§šØšœš”š¢ šŸšŸ ššš¦, š€š«š®š›š®š¬ šš• š­šš š›šØš„š›šž šššššš©š­šš š¬š® š«š®š­ššš§ššš§ š©šš šššœšØš¦šØššš š­š®š« š®š¬š®ššš«š¢šØ šœš®š¦š¢š§š¬ššš§ššØ ššš°šžš§šØšœš”š¢

š€šššš©š­šššœš¢šØš§ šš¢ š«š®š­šš š„šØ š­šš šœšØš¦šØ š„šØ š¬š¢š š®š¢šžš§š­šž:

– ultimo pa sali for di station oranjestad – hotel (marriott) lo ta 11:40 pm, cu lo termina na marriott.

– ultimo bus pa sali for di oranjestad – hotel y sigui pa san nicolas, lo ta 10:40 (oranjestad – marriott). 11:05 ta sali di marriott pa oranjestad y 11:30 lo sali di for di oranjestad pa san nicolas.

šŒššš¢š§š­šš:

– e prome bus cu ruta oranjestad – hotel lo sali 5:40 am.

– e prome bus cu ruta san nicolas – oranjestad lo sali 6:00 am, cu ta l3a.

– rutanan l5, l7 y l8 lo keda core cu orario normal.

orario di busstation san nicolas lo ta di 5:30 di mainta y te cu 8’or di anochi.

Comments

comments