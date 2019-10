Arubus NV ta tuma tur medida necesario pa garantisa siguridad di su usuarionan

Relaciona cu e accidente cu a tuma luga Diahuebs anochi entre un bus y un vehiculo particular, Gerencia di Arubus NV ta informa e medidanan inmediato cu a wordo tuma. Seguridad di nos usuarionan ta e prioridad principal pa nos compania. Como tal, na momento cu a haya e noticia di e accidente entre un bus di Arubus NV y un auto particular, inmediatamente a cuminsa haci un investigacion interno pa saca afor e dañonan personal y material, pero tambe pa compronde kico por a sosede cu a conclui den un accidente. Informacion inmediato a duna di conoce cu na momento cu e accident a tuma luga tabatin 4 pasahero den e bus y e chauffeur. Afortunadamente e pasaheronan no tabata rekeri atencion medico avansa y despues di a wordo atendi pa personal di ambulans, nan por a subi otro bus di Arubus NV y sigui nan destino. Mientrastanto e chauffeur si a bay servicio di emergencia pa descarta cualkier dolencia mas profundo, pero despues di un par di ora e por a bay su cas. Despues a realisa tur procedura di siguridad reglamentario ora ta trata di un accident, Arubus NV a hiba e bus na instalacionnan di DTI pa asina realisa un revision mas detaya y riguroso. Por deduci cu e bus en cuestion no tabata presenta ningun fayo tecnico, cual ta nifica cu e ta den bon estado pa core riba caminda. Manera ta custumber, Arubus NV ta tumando tur medida necesario pa duna nos usuarionan e mihor servicio di Transporte Publico, cumpliendo cu tur medida di siguridad reglamentario.

