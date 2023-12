Arubus no lo tolera ningun tipo di violencia mas den nan busnan, ni verbal ni fisico, bao di ningun circunstancia y no lo ta tolera. Esey ta loke vocero di Arubus, Sanin Daou Jr. a expresa durante un conferencia di prensa cu nan a tene hunto cu Cuerpo Policial.

Durante un conferencia di prensa diabierna mainta, vocero di Arubus, a splica cu pa Arubus prome cos ta siguridad di no solamente e trahadonan, pero tambe e pasaheronan. Esaki por ta varia di mucha di scol te cu hende grandi, pensionado cu ta uza e busnan tur dia.

N’e momento aki por bisa cu tin cos ta pasando den tur bus y no ta solamente bus di scol. Kier percura pa tur hende compronde cu Arubus no ta bay acepta tipo di cos aki mas.

Daou a sigui splica cu na momento cu tin tipo di cos asina aki, sea agresion verbal of fisico tuma luga den bus, ta bay over na cuminsa schors e personanan aki mesora.

Ta bay stop nan di subi bus y dependiendo kico e ta, e por bira pa un tempo indefini cu no ta subi bus nunca mas. Kier pidi e mayornan, pa papia cu e yiu si e ta uza bus. Hopi biaha den caso cu e yiu no por uza bus, no tin manera pa yega scol. Pero den un caso e ta forma parti di cualkier tipo di cos, e lo wordo stroba di subi bus, cual e no lo por yega bus mas y no lo yega scol mas. E lo cay riba e mayornan cu mester percura pa e yega cos.

Pa e adultonan, mester compronde cu transporte publico ta pa yega trabao of move rond. Y si prohibi pa uza bus, e ta bay bira hopi mas dificil y probablemente lo costa mas placa.

Arubus, hunto cu Cuerpo Policial ta bezig cu un campaña cual lo bay cuminsa pronto. Lo bay actua cu man hopi duro riba tur tipo di caso asina aki. Arubus t’ey pa duna servicio, kier dun’e lo mas miho posibel, pero mas cu tur cos kier pa tur hende ta safe den e busnan. Kier pa tur hende sinti safe tambe. Pa e motibo aki, mesora no ta bay acepta ningun tipo di acto fo’i luga. Asina ta por fabor, ta pidi tur hende pa cuminsa tene esaki na cuenta y cuminsa comporta un tiki mas miho na momento di uza bus.

Liliana Rasmijn, vocero suplente di Cuerpo Policial, a comenta cu loke ta pasa cu nos hobennan ta lamentabel. P’esey ta para cu Arubus, cual ta transporte publico, cu t’ey pa siguridad tambe. Ta traha hunto awo pa evita situacion asina.

Segun Rasmijn, tur loke ta bringamento y acto contra ley, polis lo actua. Arubus tin bendicion di polis cu ki ora cu e chauffeur ta sinti cu cos ta bay fo’i man, nan ta yama Cuerpo Policial di biaha y lo tin un patruya presente.

Loke cu polis ta haci di su banda cu no ta di awo, ta papia hopi, sa duna hopi charla, ta acerca e hubentud y bisa nan e consecuencianan ora cu haya involucra cu ley.

Polis ta pasa prome cu e scolnan pasa. Semper tin un patruya di polis ta pasa rond pa prevencion. Hopi biaha ta tende critica cu polis ta core rond. Esey ta pa preveni cu e actonan pasa.

Den un situacion cu tin bringamento cu ya tabatin polis cerca cu por a actua y kita e bringadonan fo’i otro.

Mayor mester papia cu e yiu, splice di e consecuencianan ora cu nan haya nan mes envolvi cu ley. Unabes cu yega polis, nan lo por haya un strafkaart. Ta importante como mayor y voogd splica e yiunan. Cuerpo Policial t’ey pa orden publico y tambe pa siguridad di cada persona na Aruba.

Tur esunnan cu subi bus pa bay traha of bay scol, nan kier yega nan destino bon.

Por ultimo, Cuerpo policial ta reitera cu no ta tolera tipo di acto asina. Semper polis tabatin bon relacion cu Arubus, cu kico cu pasa, ta acerca polis.

Awo mester cuminsa actua. Como hoben, abo comporta bo mes. Si bo sinti cu bo tin un problema, of bo ta sinti bo menasa pa algo, acerca e docente of tambe polis. Un hende grandi pa tuma contacto cu polis p’asina por remedia situacion asina.

Cuerpo policial tampoco ta tolera actitud violento den bus.