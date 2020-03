Teniendo na cuenta e situacion cu nos ta pasando aden pa cu e COVID-19, y poniendo e bienestar di nos usuarionan 60 Plus na prome lugar, Arubus NV ta prolonga e fecha cu e Smartcard 60 Plus ta caduca pa un tempo indefini y te cu proximo aviso. Esaki ta nifica cu, pa e temporada di crisis aki, no mester renoba e Smartcard 60 Plus y por keda haci uzo di nos servicio cun’e normalmente.

