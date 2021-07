AruBIG y e specialismo- y rekisitonan prome cu registra

Den e di dos comunicado di prensa aki Departamento di Salud Publico (DVG) kier informa publico en general tocante AruBIG cu lo drenta den su fase di ehecucion entrante 2 di augustus 2021, particularmente tocante e specialismonan y e rekisitonan prome cu por aplica pa registracion den AruBIG.

Specialismo

E specialismonan reconoci ta lo siguiente:

Pa medico, tur esnan reconoci pa Hulanda;

Pa dentista, tur esnan reconoci pa Hulanda y algun adicional di Canada y USA;

Pa medico y dentista alternativamente esnan na Canada, USA of e universidadnan na Costa Rica y Colombia manera menciona den e prome comunicado di prensa, bou di condicion cu esakinan ta igual of casi igual na esun Hulandes pa loke ta trata e titulo y e programa di e specialismo. Den caso cu Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) tin obhecion, e Instituto di Calidad lo evalua prome den un trajecto special si e candidato su specialismo ta cumpli cu e rekisitonan Hulandes prome cu por inscribi den AruBIG como specialista;

Pa boticario, tur esnan reconoci pa Hulanda.

E lista completo lo ta visibel riba e formulario di aplicacion y lo wordo publica despues, pero ta visibel caba tambe den e leynan vigente: AB 2017 no. 54 y AB 2021 no. 66, no. 67 y no. 103.

Rekesitonan prome cu aplica

Por fabor tene cuenta pa e profesion di medico cu pa tur esnan cu no a studia na Hulanda y pues no ta dispone riba un number di BIG Hulandes (Nederlandse BIG-nummer), mester pasa e screening prome di ECFMG na USA. E screening aki por tarda entre 2 siman y 60 dia y ta depende di unda e diploma ta y otro factornan. Por bishita e website di ECFM pa crea un EPIC account:https://www.ecfmgepic.org/physicians-getting-started.html

Despues cu DVG ricibi e reportahe positivo, anto e ora e candidato por aplica riba e website di DVG.

Tene cuenta cu:

Pa tur diploma na Spaño mester traduci esaki na Ingles prome. Por haci uzo di cualkier servicio, pero ta recomenda e siguiente servicio pa traduci: https://www.strakertranslations.com/service/personal/ecfmg/

Mester paga ECFMG apart, gobierno di Aruba no ta cobra nada pa su servicio pa aña 2021.

Pa awor dentistanan y specialistanan den e ramo dental cu no a studia na Hulanda lo no mester pasa den un screening adicional.

E unico excepcion riba e screening aki di ECFMG ta pa esnan cu tin añanan trahando nan Aruba caba (5 aña como specialista of 10 aña como no-specialista).

Ainda mas AruBIG a trece cu ne un cambio mas streng den sentido cu no lo acepta un peticion di un candidato individual pa establece su mes na Aruba sin e no tin un doño di trabow conoci of firma cu lo bai traha den un cooperativa estableci. Tur instancia di cuido mester tene cuenta cu sea nan mes of e candidato ta yena e aplicacion riba website di DVG, pero mester upload un asina yama ‘intentieverklaring’ cu ta un tipo di contracto cu lo tuma e persona en cuestion na trabow (‘indienstneming’) of den e cooperativa (‘maatschap’). Sin esaki no por sigui procesa e peticion pa inscribi den AruBIG.

Den e siguiente comunicado lo informa publico tocante e documentacion necesario y e proceso di aplicacion pa registra den AruBIG.

