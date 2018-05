AruBig lo haci posibel pa esunnan cu a studia den region bin traha na Aruba

E siman tras di lomba tabata tin e celebracion di tur esunnan cu ta traha den salubridad publico. Specialmente ta conmemora e enfermeronan nan trabou y gobierno ta duna e aprecio cu nan tur ta merece, pasobra no ta un trabou facil. Tambe el a bisa di lo bin cu’n sistema di acreditacion pa asina studiantenan cu a haci nan specialisacion den regio, por bin traha na Aruba. Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte, Sr. Dangui Oduber, ta amplia

E sector di enfermeria ta traha bou hopi presion, mirando cu tin hopi keho di salubridad publico di comunidad di Aruba riba social media actualmente. A inicia un campaña pa trece cambio unda cu ta boga pa mehora e cuido y e servicio. Un di e retonan en berdad ta cu tin scarcedad enorme di enfermeronan y specialistanan. P’esey ta bisa den nan programa di gobierno cu ta bay busca un solucionpa cu e BIG registratie, pa wak e posibilidad pa trece dokternan di e region por eherce nan profesion na Aruba y ta trahando den e ultimo fase di e

Mas aleu, e mandatario a sigui bisa cu, den e esaki, a institui un comision y e comision a reuni den e ultimo tres luna y ta den fase final pa presenta na prensa y na comunidad di Aruba. Si tur cos ta bon e proximo aña esaki sigur ta bira un realidad, caminda e ta bay yuda pa haya enfermeronan, specialistanan y dokternan di cas.

Referiendo cu e preocupacion cu tin di parti di e specialista cu a bay prepara na Hulanda cu Aruba kier habri porta pa cualkier dokter, anto prome cu tur cos ta keda pa percura di mentene e nivel halto di cuido cu tin aunke cu tin keho.

Riba esaki ta bay uza diferente sistema di acreditacion Americano, Costa Ricense y tambe di Colombia pasobra cu mayoria ta bay studia den region ta bay Costa Rica of Colombia. Lo bin cu’n trayecto prome cu nan por ricibi su diploma siendo cu e trbaou aki ta rekeri cierto grado di specializacion y tur esaki a wordo hinca den e AruBIg cu ta presentando na comunidad dentro di poco.

Cu esaki, studiantenan di medicina di Latinoamerica ta bay wordo habri e posibilidad pa ser reconoci y haci algun test pa por traha na mercado di Aruba, den cu un hende a specializa na Spaño, anto ora bin pa haci e practica na Aruba mester cumpli cu e rekisito necesario cu’n sistema Hulandes cu ta un standard diferente. Esaki no kiermen cu sistema na Colombia ta menos sino cu tin un sistema hopi diferente y no ta wordo reconoci na Hulanda. Pero si a yega di traha na Colombia y ta reconoci como specialista cu diploma acredita Aruba ta duna e posibilidad pa traha pero mester cumpli cu e BIG registratie di Hulanda y ta amplia e posibilidad aki pa studiantenan cu a studia na e paisnan cu a wordo menciona, un grado di specialisacion y lo bay amplia e posibilidad aki, segun e titular di Salud, Sr. Dangui Oduber.

