Sr Frans Ponson di Comerciante Uni Aruba durante un conferencia a duna di conoce cu tin un preocupacion grandi den comunidad y tur hende ta mirando cu e prijsnan di cas na Aruba y terenonan. Den tempo di Covid ora tur hende a keda cera den cas unda Gobierno a pone medidanan pa hende no por a sali, y kico ta pasando awor aki como un bon dunado di trabounan y ta mirando e preocupacion den nos hendenan.

Door cu nos cuidadanonan no por yega na cas nos tin cu biba na cas di mayornan pero si nan tambe tin mas yiu nos tambe tin cu biba cu nos pareha den e cas aki y tambe ta trece problema social, ta imposibel pa un local yega na un cas of tereno. Ta conoci ora un studiante kier bay studia afo bo ta haci un debe y ora bo bin Aruba paga bo debe y ora bo kier yega na un tereno cu no por paga e prijsnan ta impagabel. E topico aki ta rond mundo ta mira esaki pero nos tin cu corda un cos cu na Hulanda ora bo sali pafo di un ciudad bo ta haye na prijs barata, e ta pasa na merca tambe ora un caminda ta caro bo ta busca un caminda barata.

Na Aruba nos no tin ningun caminda di move debi nos ta chikito, y nos ta masha limita, ta pidi pa Gobierno, gremionan nos tur sinta hunto y bin cu un plan pa e pais aki, e ora cas y vivienda pa stranhero cu ta cumpra casnan pa loco y nos Arubianonan ta bay caba, ya cu gobierno kier traha riba casnan di hoki di dos pa tres pasobra no tin manera pa nos yega na un cas, ta trece e preocupacion aki na Fcca, Banconan, Asosacion, Gobierno y bin cu un plan pasobra e Arubiano no t’ey yega na un cas.

Sr Ponson kier enfatisa cu tereno erfpacht cu ta tereno di Gobierno cu tabata un tereno destina pa e pueblo biba aden, pero pa no menciona otro hende y cualkier Arubiano cu kier bende su cas entre 600 pa 800 mil y ta haya un stranhero page na 3 miyon nos ta bay bende y nos tur kier e placa ey. Solucion no tin pero tin cu buske y si tur tereno Erfpacht keda bendi cu hendenan internacional no ta keda nada pa nos local.