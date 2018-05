Arubiano ta briya riba escenario internacional cu innovacionnan tecnologico

Nos Arubianonan ta haciendo un impacto den e area di innovacion riba nivel internacional. Parti di nos vision como Gobierno ta pa crea un ambiente cu ta sostene innovacion y creatividad den tur area. Cambio ta na caminda y nos no por bring’e, pero nos mester ta bon prepara p’e.

Nos ta kere firmemente cu innovacion lo catalisa un futuro sostenibel pa nos isla. Actualmente, Gobierno di Aruba ta explorando oportunidadnan den tecnologia di “Blockchain” cu por yuda diversifica nos economia y na mes momento creando servicionan mas eficiente pa nos ciudadanonan.

Pa e motibo aki nos ta celebrando e gran logro tambe internacional di empresario hoven den area di technologia, Haischel Dabian. Haischel ta e co-fundador y Chief Technology Officer di e consulto di Blockchain Kryha na Amsterdam. Ademas di esaki, Haischel ta e Hefe di Region na Blockchain Education Network na Hulanda. E tabata un finalista durante e competencia di ‘startup pitch’ na ATECH 2017.

Recientemente, na april di e aña aki, su compania, Kryha, a logra gana e Blockchaingers Hackathon na Groningen pa di dos aña consecutivo. E aña aki Haischel y su team a participa den categoria di ‘machine to machine ecosystem’. Uzando e tecnologia di Blockchain conhuntamente cu ‘big data database’ di BigchainDB, e reto tabata pa crea un sistema unda machinnan por funciona independientemente pa e beneficio di e sociedad.

Asina aki Kryha a crea un sistema unda drones por comunica cu otro y funciona independientemente pa por atende cu varios necesidadnan di e ser humano. Por ehempel, den un crisis di medio ambiente of por traha un mapa di un area of tereno completamente independiente.

Logronan grandi asina tin cu wordo reconoci y celebra specialmente ora Arubianonan ta destaca den arena internacional. P’esey como Gobierno di Aruba, nos ta felicita Haischel y su team cu e logro grandi aki. Aruba ta inmensamente orguyoso di tin un yiu di tera cu ta creando un impacto asina grandi den e mundo di tecnologia y sostenibilidad.

Ademas di tur e logronan aki, Haischel su compania a traha riba varios proyectonan pa Gobierno di Hulanda y tambe pa varios corporacionnan grandi na Hulanda incluyendo KLM, Shell, y FedEx. Na banda di tur su logronan den area di tecnologia, Haischel ta aspira pa gradua cu su diploma den ‘Artificial Intelligence’ for di Universidad di Amsterdam muy pronto.

Mientras cu Haischel su compania ta creciendo exitosamente den exterior, ta ilustra e importancia di tin un economia cu ta sostene innovacion. Biniendo di un isla chikito manera Aruba, Haischel ta sigui inspira hobennan y adultonan na Aruba cu ideanan grandi mayoria bes tin un comienso humilde.

