Arubiano na Hulanda pa bin biba bek na Aruba no por regresa

Mi ta un Arubiano bibando na Hulanda pa 11 aña,

Ora a yega pa mi bin mi pais bek pa biba, dus ma regel tur mi cosnan pa sali foi Hulanda. Ma boek y paga pasashi one way ticket pa Aruba dia 3 maart 2020. Dia 9 maart mi a schrijf uit y dia 17 maart mi mester a bula pa Aruba.

Dia 17 di maart 2020,

ma bay Schiphol y yega tur na gate y eynan KLM a nengami rotundamente pa subi e vuelo. Ni mas con mi a splicanan cu mi ta naci na Aruba, mi ta uitgeschreven di Hulanda y cu mi ta bayendo Aruba pa biba, nan no a laga mi subi vuelo, paso mi no ta un ”ingezetene” di Aruba.

E situacion di mi awoki ta lo siguiente

mi no ta inscribi na NL mas, dus kier men mi no tin adres/ zorgverzekering/entrada, nada. mi no tin derecho riba nada akinan mas.

mi no por schrijf in ningun caminda tampoco

mi a tuma contacto cu Arubahuis, e instancia cu ta suppose di yudami pero nan a laba man y bisa mi cu nan no por haci nada pami

mi a tuma contacto cu mi huisarts, GGD, RIVM y gemeente Rotterdam y tur a bisami cu nan no por dunami ningun verklaring of test pa oronavirus pasobra mi no tin simptomanan.

mi a papia cu assistent di ministro Oduber y ma splica cu mi no ta mind wordo getest/ poni den quarantina pa coronavirus paso mi sa cu mi ta cubri boa di e sanger di Jesus……Amen

Pa medio di e medio ki mi kier a haci un apelacion na gobierno pa lagami bin mi pais bek. Mi No ta infecta!!! y si gobierno no kier core e risico test mi numa.

Instancianan na Hulanda no ta lagami haci e test pa corono virus, locual kiermeen cu mi no por prueba cu mi no ta infecta.

Te ainda mi no a tende nada mas di e assistent di ministro Oduber. Logicamente nan ta mas preocupa cu otro asuntonan.

Pero cu Dios su poder, lo mi no stop di bringa mi caso. Lo mi usa tur e medionan di comunicacion pa pone luz riba e situacion ki.

Comments

comments