Arubiano deteni pa asesinato na Merca

FLORIDA, Merca- Diahuebs anochi pa diabierna mainta, cinco amigo a reuni den un camber di un trailer den e area di Palm Springs, pa hunga carta, bebe y huma cocaina.

Pa mas o menos 4 or y 30, tres di nan a dicidi di bay un bar. Reiner Koole tambe a bandona e luga, pero el a bay den otro direccion. Ramor Eduardo Moradel a keda eynan. E homber procedente di Lake Worth a bisa cu e lo bay drumi den su auto para p’afo ya cu e no tabata sinti su mes mucho bon.

Dentro di un ora, Herrera Moradel, di 33 aña tabata morto, door di hincanan ricibi. E trailer tabata na candela y Koole no tabata mas na e sitio.

Dialuna den oranan laat di atardi, comisario di e condado di Palm Beach a aresta Koole, di 42 aña, procedente di Delray Beach pa a cende e trailer den e Mar-Mak Colony Park na candela mientras cu e persona cu cual su amigo tabata comparti e trailer tabata paden. El a ricibi tratamento pa a inhala huma.

Durante un sesion di corte, caminda cu lo mester ta dicidi di ta laga Koole den libertad, hues comisario Dina Keever-Agrama a bisa cu “lo bin mas acusacion, su señoria”. No ta mucho cla kico e acusasionan lo ta. Keever-Agrama a duna ordo pa Koole keda deteni sin e posibilidad di sali sin posibilidad di fiansa, tanten cu e caso ta bin dilanti.

Autoridadnan a bin haya e curpa sin bida di Herrera- Moradel algo prome cu 6 or di mainta di diabierna, algun meter leu for di e veranda di e trailer na candela. Moradel a wordo hinca mata, pero no ta sigur kico a wordo uza pa comete e crimen. Durante e autopsia conduci diasabra, dokternan a bin haya e punta kibra di un flecha, cualnan ta wordo uza cu’n boog, den e brasa di Herrera- Moradel.

No ta mucho cla si autoridadnan ta sali for di e punto di bista di cu esey lo ta e unico arma uza den e atake fatal aki. Autoridadnan a bin haya un arma di candela y un cuchiu na e parti pabao di e trailer.

Paden, autoridadnan a haya sanger y un container di plastic cu posiblemente tabata tin gasolin den dje.

Tur cos ta indica cu ta trata di un discusion cu lo tin di haber cu placa.

Koole no ta desconoci na Aruba, mirando su stuntnan cu el a haci tanto na KIA como na Renaissance. Y aworaki, el ta den problema cu husticia Mericano, pa un caso di asesinato. E tabata liber bou di fiansa pa un caso di robo cu arma

Riba orden di autoridadnan, Koole a wordo interna ya varios biaha caba den un hospital psikiatrico.

