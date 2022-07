Dia 14 di juli 2022 a cuminsa kibra un tereno eigendom panord di caminda na Picaron. Ya tres aña pasa a destrui un tereno di sigur 40 mil m2 pazuid di caminda. Y mas p’ariba un tereno enorme ta wordo destrui, hasta sero a wordo basha abou door di compania ATCO di de Veer. Lider di AW, Tacamahaca, su so a purba defende un palo di Watapana di sigur 50 aña bieu. Kwihinan chikito, tuna y bushinan a wordo destrui. E doño, un Belga, anochi laat a bin grita manera alma malo dilant’i cas di Tacamahaca paso niun hende tin nada di bis’e; e por kibra cuanto cu e kier na Aruba sin problema. Tacamahaca a invit’e paden pero el a cobardea cu miedo di end up den hospital. Segun e, e pal’i Watapana ta di dje y e ta haci y deshaci cune manera e ta haya ta bon. Aki ta trata di un destructor di naturalesa indefenso cu no tin respet pa hende muhe tampoco, ni p’e grupo Indigena Arubano cu Tacamahaca ta representa.

Tur locual e Belga, cu bendicion di gobierno actual, haci cu nos naturalesa lo bin bek p’e y pa gobierno cu forsa incontrolabel, esey ta sigur. Nos di AW ta bringa tur cu ta destrui nos mondinan y naturalesa cu forsa spiritual. Nos ta duda cu na Belgica e por tin tanto poder manera gobierno a dun’e na Aruba.

Ken ta duna aanlegvergunning plus ontheffing pa kibra especienan proteha? Esey ta trabou di DIP y DNM cu ta cay directamento bou Ministerio di Infrastructura. Actualmente ta Minister Evelyna Wever-Croes ta responsabel pa duna ontheffing pa kibra cualkier mata y palo endemico y/of especie proteha riba lista di Cites. Esaki ta mara na condicionnan cu ta stipula cu e persona cu kibra un bushi (bolcactus) por ehempel, mester planta uno bek. Wel bushi por plant’e chikito y e ta crece, pero ke hubo di matanan riba lista di proteccion manera Loki Loki, Pal’isia Cora of Behuco? Eseynan ta mata cu no ta facil pa planta. Ademas di esey ta dura añanan largo pa nan crece mescos cu un Watapana cu no ta proteha mes den nos leynan of Citesverdrag. Segun informacion fidedigno Minister actual di Infrastructura ta usa stroman pa pidi y haya tur permiso riba nan nomber y asina por destrui ful e mondi sin duna cuenta na niun hende y traha villa park pa gana placa. Aruba ta perde e tiki naturalesa cu a keda djis pa enrikese par di famia. Niun hende no ta corda riba e parhanan, coneu y otro fauna cu, mescos cu e ser humano, tambe mester di naturalesa pa nan existencia. Nos leynan mester wordo cambia y Tacamahaca cu otro abogado legislativo aliado mester zorg pa esey. Nos lo denuncia e destruccion di Aruba na forum internacional di Indigenous Peoples di UN. Aruba ta di Nos. Tristo ta cu na Sta Cruz tur hende ta keto keto. Y nos tur sa cu esnan cu keda keto, manera minister di Naturalesa Ursull Arends y Evelyna Wever-Croes, tambe ta complice di crimen contra nos naturalesa y medio ambiente. Mester corda cu e tera aki nos tine presta di nos descendientenan, nos mester cuid’e pa nan.

Tacamahaca

Lider di Aruban Warriors-Movimento Indigena Arubano