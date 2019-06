Aruban Warriors cu accion di protesta contra e proyecto hotelero na Baby Beach

Diadomingo awo, Aruba Warriors lo tene un protesta contra di e proyecto di hotel na Baby Beach, pa cual nos di Masnoticia a tuma contacto cu Sra. Helena Croes, pa haya sa mas encuanto e protesta aki.

Sra. Croes a cuminsa na bisa cu Aruban Warrios eigenlijk no ta un NGO, ni tampoco un organisacion. Simplemente nan ta un grupo di hende cu ta bringa pa Aruba. Nan no ta pro niun otro hotel mas na Aruba, ni tampoco boutique- hotel. Pa tres aña largo nan a bringa contra di e proyecto di Isla di Oro. Nan a duna e hendenan di NGO tempo pa lanta, pero esaki parce cu no ta pasando.

Como Aruban Warriors no tin informacion di ken e tereno ta, pero si nan sa cu e gobierno anterior a duna varios permiso pa hotel, tin hasta lo mester bin 9 mil camber mas. E ta basta hopi y niun hende no sa nada, di ken nan ta y tampoco na unda. Pero loke por a compronde cu na Noord, condominio, etc, tur sorto di cos ta lanta for di tera, kibrando naturalesa. No tin respet pa nada mas. Esaki ta e ultimo pida birgen cu Aruba tin.

ruban Warriors ta spera tur hende diadomingo awo na e protesta. Tur hende tin miedo di ricibi persecucion politico. Basicamente e preocupacion en general ta pa cualkier proyecto di hotel wordo desaroya, no ta importa na unda.

Si Sra. Croes ta invita tur hende pa bin demostra nan malcontento, y esun cu por traha un borchi bin cu esaki. Bin demostra bo malcontento contra otro proyecto (duduso) di hotel, e biaha aki na Baby Beach.

Comments

comments