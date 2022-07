Arubahuis a tuma nota di reaccionan riba e comunicado di prensa riba e situacion actual cu vivienda pa studiante na Hulanda. Pa cuminsa Arubahuis ta desea na remarca cu e situacion pa cu camber of vivienda pa studiante na 2022 ta full otro cu e situacion di 12 aña pasa.

Ta berdad cu Arubahuis a conoce un periodo cu tabata tin contractnan pa shortstay na diferente ciudad, manera Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Delft y Breda. Arubahuis tabata para garantia pa e viviendanan aki y e studiante – cu no ta obliga pa tuma e camber – tin un aña pa por busca un otro vivienda. Den transcurso di tempo a bin cambionan cerca algun cooperacion di vivienda. Por ehempel Stadswonen na Rotterdam a bai falliet y e cooperacion cu a tuma over a exigi pa cambia e contract di es manera cu Pais Aruba lo mester a haci e administracion y asina carga un peso financiero hopi grandi. Gobierno di Aruba a haya e riesgo asina grandi cu NO por a bai di acuerdo cu un deal asina.

E caso na Den Haag tabata cu e shortstay nan tabata situa den un bario cu a conoce un decaida den transcurso di aña cu e studiementor a haye inresponsabel pa pone studiantenan den e casnan aki.

E shortstaynan na Utrecht tabata situa na Zeist cu ta pafor di Utrecht. Hopi studiante ta experencia esaki como demasiado leu for di nan scol, universidad of centro di ciudad.

Te ainda Arubahuis ta haci uso di shortstaynan na Delft (6 camber) y Breda ( 3 camber). Esaki ta pasobra e condicionnan ta hopi mas flexibel y e riesgo financiero pa Pais Aruba ta hopi chikito.

Loke ta bon pa remarca ta cu den tur e casonan di shortstay, Pais Aruba pa medio di Arubahuis ta para garantia. Den casonan cu e studiante no paga su huur e cobransa ta bin pa Arubahuis. Den pasado cu Arubahuis tabata responsabel pa e pago di “maandgeld” di Arubalening, por a usa e suma aki pa paga e retraso di huur. Actualmente e opcion ey no ta existi mas, pasobra e studiante ta ricibi e suma di su Arubalening (termijnbetaling) directo for di Aruba.

Arubahuis un biaha mas ta bisa cu semper e tey pa yuda, pero na mesun momento ta haci un apelacion riba e responsabilidad di e studiante y su mayornan pa cuminsa di tempran haci e preparacionnan nesesario pa bin studia na Hulanda. Busca informacion door di subi riba e website di Departamento di Enseñansa unda tin informacion riba kico pa haci pa bin na remarca pa un camber. www.ea.aw/pages/studia-na-hulanda