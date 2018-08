Arubahuis ta gradici un y tur pa a haci “Opvangweek 2018” sumamente exitoso

DEN HAAG – Arubahuis por mira bek riba un Opvangweek 2018 sumamente positivo pa studiantenan nobo for di Aruba na Hulanda. Esaki ta sigur danki na e esfuerso y trabou incansabel di tur e miembronan di e diferente Plaatselijke Opvangcommissies (POC’s) como tambe di e mentoren di diferente regio. E studiantenan nobo for di Aruba a yega Hulanda e aña aki dia 5 di augustus ultimo unda cu a start mesora cu e asina yama opvangweek den e diferente cuidadnan. Un grupo grandi di studiante di Aruba a participa na un siman yen di actividad y informacion como introduccion na nan bida nobo na Hulanda. E grupo mas grandi di studiante e aña aki tabata un biaha mas pa e regionan den Randstad manera Den Haag/Delft/Leiden, Utrecht y Rotterdam.

E Plaatselijke Opvangcommissies di e diferente regionan a prepara un programa extenso y varia cu a inclui bishita na e instancianan relevante manera Gemeente, banco y DUO como tambe sesionnan di informacion y actividadnan social y cultural pa asina e opvangweek por ta un experencia completo pa e studiantenan nobo. Mester menciona cu e trabou di e POC y e mentor no a inicia na yegada di e studiantenan nobo pero tur POC y mentoren tin varios luna di preparacion pa coordina e programa como tambe percura pa informacion na e futuro studiantenan hasta prome cu nan yega Hulanda. Tin varios mentor y POC cu den transcurso di aña ta duna informacion boluntariamente na futuro studiantenan durante un estadia na Aruba. Aunke e opvangprograma oficial di e diferente regionan a finalisa ainda tin varios POC y mentor activo ta guia y asisti e studiantenan cu ainda falta vivienda of cu tin cualkier otro asunto pendiente cu mester wordo regla prome cu e aña escolar cuminsa.

Na final di e opvangweek e diferente opvangcommissies a evalua e siman y a ricibi feedback di e studiantenan nobo pa asina por inventarisa e puntonan di atencion pa e siguiente aña. Tambe diferente mentor a evalua e siman di opvang hunto cu nan POC’s y por a intercambia di idea pa mehora e organisacion y informacion. Aunke cu por lo general e opvangweek a cana sumamente positivo den e diferente regionan toch por a constata cu ainda tin varios studiante cu no ta bin prepara pa e reto nobo di studia y biba na Hulanda.

Apesar di tur e informacion cu ta wordo duna riba medionan digital como tambe durante encuentronan informativo na Aruba toch por constata cu no ta tur studiante ta tuma bon nota di e informacion of cu e informacion pa un motibo of otro no ta alcansa nan. Aki ta trata den mayoria caso riba informacion y rekisitonan pa por haya vivienda, documentonan necesario cu mester trece for di Aruba y tambe procesonan via scol na Hulanda of e instancia di financiamento di estudio na Hulanda (DUO) cu mester a wordo inicia of completa na Aruba. Tin studiantenan cu na yegada ainda no a haci nan studiekeuzecheck, no a aplica pa DUO of no a aplica na ningun organisacion di vivienda.

E falta di preparacion ta keda un punto di atencion hopi grandi y ta conduci na frustacion y stress innecesario cerca e studiante nobo pero tambe cerca mayornan y pa esnan cu ta responsabel pa e guia y sosten na Hulanda. Arubahuis ta keda enfatisa riba e importancia di un bon preparacion y ta conseha tur futuro studiante pa tuma accion na tempo. Manera e dicho ta bisa na Hulandes “Een goede voorbereiding is het halve werk”. Esaki ta percura pa bo start riba un bon pia na Hulanda y cu bo por concentra riba bo meta principal cu ta bo estudio.

Como futuro studiante nos ta conseha pa acerca e decanaat di bo school pa informacion y conseho, acerca Departamento di Enseñansa pa informacion, asisti na tur e encuentronan informativo y tuma bon nota di tur informacion cu ta wordo publica den medionan na Aruba y cu ta wordo comparti riba e diferente websites y riba social media. Pa loke ta informacion di Arubahuis, e mentoren na Hulanda como tambe e POC’s por check riba e website www.arubahuis.nl y e Facebook pagina’s “KabinetAruba” y “OnderwijszakenArubahuis”. E studiantenan por haya e contactinformatie di tur mentor riba e website di Arubahuis. Mayoria POC tambe tin na mesun Facebook pagina pa asisti studiantenan te caminda cu nan por cu nan preparacion pa bin Hulanda.

Den transcurso di e simannan nos dilanti Arubahuis lo tene un encuentro hunto cu e presidentenan di e diferente POC’s y e mentoren pa evalua tur e puntonan cu a bin dilanti y bin cu un plan di accion cu lo wordo comparti y evalua hunto cu e instancianan educacional y gubernamental na Aruba cu ta encarga cu e guia y preparacion di e hoben pa studia den exterior. Arubahuis ta gradici un biaha mas e diferente Plaatselijke Opvangcommissies y e mentoren pa tur nan trabou y esfuerso pa guia y sostene nos studiantenan nobo optimalmente y ta desea nos studiantenan nobo tur clase di exito cu nan estudio y bida na Hulanda.

E potretnan ta cortesia di Cas di Aruba

