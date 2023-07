Otro luna lo yega e grupo nobo di studiante Arubiano Hulanda pa sigi un estudio avansa na un Hogeschool of Universidad. No ta nada nobo cu e problematico di camber y vivienda pa studiante na Hulanda pa hopi aña ta alarmante. E problema ta cu door di concentracion halto di stikstof den area di construcion di casnan esaki ta wordo restringi door di Union Europeo. Asina a para diferente proyectonan di construcion di cas pa e Hulandesnan mes.Ta na e gobierno di Hulanda pa percura pa su ciudadanonan tin suficiente vivienda pa biba. E situacion di vivienda pa studiantenan no ta otro.

Nos por mira a base di e feedback di nos mentornan cu hopi studiante por ehempel ta gusta bay studia na Eindhoven, pasobra tin estudionan den e ramo technico na Ingles. Tambe otro studiantenan internacional ta interesa den e estudio na Ingles ey. Esey ta causa un run riba viviendanan na Eindhoven y vivienda ta bira scars. Pero tambe e problema di vivienda den ciudadnan grandi manera Amsterdam, Rotterdam, Utrecht y Eindhoven ta hopi grandi y ta cuidadnan cu ta hopi dificil pa haya un camber di studiante.

Mirando e seriedad di e situacion Arubahuis a bin cu un plan di accion. Esaki a encera principalmente reunionnan frequente cu Minister di Enseñansa Endy Croes y cu Departamento di Enseñansa (DEA) ariba e preparacionnan pa e meeting di Minister Endy Croes na November 2022 pa splica studiantenan con pa prepara nan mes mihor.

Pa e meeting pa studiante na Aruba Arubahuis a traha un roadmap di instancianan pa region unda studiantenan por inscribi nan mes un aña anterior segun e diferente regionnan na Hulanda y cual mentor ta yuda den e proceso di facilita e informacion y eventual e contacto cu instancianan concerni den esaki una bes cu yega Hulanda. Loke ta yuda ta e studiantenan inscribi nan mes di 1 pa 3 aña di antemano promer cu bin Hulanda. Esaki ta un aviso cu Arubahuis a duna e minister di Enseñansa.

Na luna di maart ultimo Minisiterio di Ensenansa a tene un meeting pa un 200 studiante unda cu Arubahuis y algun di nos mentornan a duna informacion tocante e situacion cu nos studiante por encontra na Hulanda. Esaki no ta solamente e problema di Vivienda.

Minister Plenipotenciario mr. Ady Thijsen a duna diferente conseho por escrito pa e Minister di Enseñansa con pa drecha e situacion di nos studiantenan na Hulanda. ‘Kico tin mester riba diferente tereno, no solamanete e tereno di vivienda. Riba e tereno di vivienda mi conseho na Minister Endy Croes ta pa laga studiante prepara un dossier unda ta demostra cu 1 aña prome cu nan biaha pa Hulanda nan a prepara nan mes debidamente riba e tereno di vivienda, pues a inscribi na diferente instancianan pa haya un camber den e aña proximo. Tambe nos a duna conseho na Gobierno pa para garantia pa studiante por haya cierto cambernan “Short stay”. E garantia aki mester ta mara na condiocionnan stricto y cu e studiante lo mester tin un razon “zwaarwegend” pa e por nenga e camber. Pasobra para garantia ta trece hopi riesgo cune. Esey ta encera cu si e studiante nenga e camber y asina kibra e contract cu e mes a firma, anto elo mester paga e resto di obligacion cu ta keda den e contract,’ asina Minister Thijsen a conclui.