Arubahuis hunto cu partners a clausura campaña special pa studiantenan di Aruba na Hulanda

Diahuebs dia 13 di december ultimo Minister Besaril den nomber di Arubahuis conhuntamente cu ATA Europe, Phryme Magazine y Stichting Kompas for Students a clausura e campaña special pa studiantenan di Aruba na Hulanda cu a wordo lansa na mei ultimo. E campa-ña a hiba e titulo “Advice future students and help promote Aruba – film, send and win!”. Studiantenan mester a graba un video cu nan miho conseho pa futuro studiantenan y tambe nan mester a menciona den e video kico segun nan ta haci Aruba unico. E concepto di e campaña a bin for di e vision pa Arubahuis conhuntamente cu partners y nos propio studiantenan na Hulanda hunga un rol mas grandi y activo pa cu e preparacion y sosten na futuro studiantenan di Aruba.

Banda di esey e campaña tabata tin como obhetivo pa nos studiantenan como embahadornan di Aruba na Hulanda yuda cu e promocion di nos isla. E metanan principal tras di e campaña ta pa genera contenido relevante cu por uza durante encuentronan informativo pa studiante, crea un plataforma digital di informacion, y genera un grupo potencial di studiantenan cu lo por fungi como “student-ambassadors” y “Aruba-ambassadors”. Minister Besaril a gradici tur e studiantenan cu a participa na e campaña aki y tambe a gradici e partners y sponsers pa nan sosten. Segun e mandatario esaki ta e prome proyecto di mas cu lo bin unda cu ta reconoce e potencial grandi cu tin entre nos studiantenan di Aruba na madre patria”. Minister Besaril ta enfatisa “Nos tin un grupo grandi di studiante y young profesionals na Hulanda cu hopi talento y experencia y nos ta convenci cu nan por hunga un rol hopi mas grandi pa yuda Aruba y nan futuro compañeronan cu nan conocemento”.

Durante di e actividad di clausura a anuncia e ganadornan di e campaña y tambe a haci entrega di e premionan na e studiantenan cu a logra sali den e top 3. Tambe a pasa un bunita compilacion di tur e participantenan cu a manda un video pa e campaña y na final a pasa e videonan ganador. E ganador absoluto di e campaña a resulta di ta studiante Teun Mulder di Amsterdam cu a ricibi un pasashi ida y buelta pa Aruba como premio. Na di dos lugar a finalisa studiante Lucia Leones Galaraga di Utrecht cu a gana un bais pa cortesia di e organisacion Hurenindenhaag.nl. Mientras cu e di tres premio a bai pa studiante Chantal Emerencia di Rotterdam cu a gana un goodiebag di Aruba pa cortesia di ATA Europe.

E videonan ganador lo wordo publica pronto riba e pagina di facebook di Onderwijszaken Aru-bahuis. Minister Besaril y e demas partners ta gradici un biaha mas tur studiante y persona cu a contribui na e campaña aki y ta felicita e ganadornan cu nan premio.

Nota pa redacion: E potretnan ta cortesia di Cas di Aruba

