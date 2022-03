Comision Arubadag festival Virtual Edition 2022 a tene un reunion extraordinario pa tuma un posicion cla pa loke ta e evento pa e aña aki y ta bin cu e siguiente declaracion. Enbista di e restriccionnan severo for di Aruba pa loke ta e gastonan envolvi pa organisa Arubadag 2022, comision a analisa e produccion pa purba baha e gastonan segun ahustacionnan proponi pa Aruba. Dicho ehercicio a duna como resultado cu e contenido di e programa no ta un refleho apropia mas di e gastonan pa cu e gastonan envolvi. E realidad di e situacion financiero di Aruba – cu te ainda ta leu di un recuperacion total pa motibo di e pandemia di COVID – ta pone cu no tin otro opcion cu Edicion Virtual di un Arubadag. Un edicion virtual ta pone presion riba e aspecto di calidad pa nos por papia di un evento exitoso. Bou di e condicionnan actual simplemente un reto inalcansabel pa e Comision Arubadag. Minister Besaril: ‘Pa nos di Comision Arubadag y mi persona como Minister Plenipotenciaro, e situacion na Europa unda tin un guera andando y cu tin su impacto riba henter e continente, ta un motibo di igual importancia cu e situacion financiero di Pais Aruba. E no ta mishi cu e amor profundo cu e Rubiano ta sinti pa su himno y bandera, pero e ta pone riba mesa si e pregunta cu si e ta realmente e momento pa tene un fiesta aki na Europa.’ ‘Tumando na consideracion tur e aspectonan aki, comission Arubadag Festival 2022 a tuma e decision dificil pa cancela e evento pa e aña aki y concentra riba e preparacionnan pa 2023. Nos ta lamenta e decision aki, den bista cu comision Arubadag Festival 2022 pa luna nan a traha duro den e prepraracion pa e evento aki. Esaki tambe ta conta pa artistanan y otro persona y companianan cu desde un principio a cana cu nos e caminda aki pa yega na un celebracion special,’ asina Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril a declara.

