Arubaanse Voetbal Bond a lansa proyecto grandi: Grow Football ta hiba futbol na Aruba pa e siguiente nivel

Recientemente a tuma luga lansamento di un proyecto

grandi “Grow Football Aruba” un proyecto “Integraal” cu ta consisti di cuater asina yama “deel projecten”parti. Segun Presidente di AVB, ing. Richard Dijkhoff, e proyecto aki a bin despues di algun aña di preparacion pa su ehecucion. Semper a papia y a purba na splica, convence e partnernan kico ta idea di e federacion y Diamars ultimo a haci’e publico. A haci un presentacion den Ballroom di e Compleho Deportivo Franklin Bareño na Piedra Plat, na e clubnan, na e invitadonan y tur e stakeholdernan di AVB, di kico e proyecto ta encera y aworaki, segun ing. Dijkhoff, ta un tiki mas cla den kico ta referi na dje na momento cu tabata trata na splica e clubnan di e intencionnan di AVB. Por ehempel a scoge cuater area cu lo bay dedica atencion riba nan, cu ta Club Development Program, Train the Trainers/Coach the Coaches, 3 Academia den e categorianan di U-13, U-15 y U-17 y Seleccionnan Nacional di diferente categoria.

Cu esaki pa ing. Dijkhoff ta un momento toch emocional, pa motibo cu e por mira concretisacion di loke cu el a bin ta traha den e ultimo seis añanan, hunto cu su directiva. Cu esaki, tur hende ta bay mira mas cla tambe e direccion cu kier bay cu e federacion. Awor ta bay haya pregunta dicon esey, dicon esey no. Awor aki tur cos ta prescribi. Tin partnernan cu experticio necesario cu tin cu yuda AVB. Awor ta den fase di inicia diferente proyecto cu ta bay bira mas visibel. Partnernan lo compronde awor kico a prepara e ultimo añanan. E clubnan presente contrario na pasado cu sala ta bashi ora invita clubnan, Diamars ultimo sala tabata yen di dirigentenan yena di expectativa y cu compromiso pa sigui desaroya futbol riba nos isla. ign. Richard Dijkhoff mes a keda sorprendi, aunke el a spera si, pa motibo cu esaki por wordo considera como parti di e club licencing. E clubnan e momentonan aki ta mas consciente di nan rol y esey ta refleha den nan presencia, pa motibo cu nan sa cu nan tin cu bay cumpli cu cierto exigencianan cu ta poni pa FIFA/CONCACAF.

E ora ey, pa bo por cumpli cu e exigencianan, bo mester ta bon informa. Esey ta loke cu Dijkhoff ta sinti den e clubnan cu nan a capta e mensahe y nan ta comprondiendo nan rol y nan kier duna nan aporte na e

programanan aki. Na fin di cuenta, por busca FIFA por busca CONCACAF, por busca tur experto di mundo, pero na fin di cuenta, ta nos mes, como federacion, como club, como hungado, como dirigente, ta nan mes tin cu haci’e. Ta importante pa tuma nota di kico e ta, compronde kico e ta, pero tambe duna e contribucion na e proyectonan. No solamente duna contribucion, pero compronde cu bo tin un papel/rol como organisacion pa hunga den e proyectonan aki. Por ta e ta bay tin un tiki dolor di cabes, pero no mester preocupa pa esey, pasobra AVB tin e hendenan pa yuda cu esaki.

Como federacion ta facilita e clubnan y e unico cos cu ta pidi ta compromiso. Si bo ta dispuesto pa contribui cu e proyecto, e ta garantisa cu lo yega na e resultadonan cu kier pa yega. Na final di cuenta ta bay tin miho hungado, ta bay tin miho competencia, ta bay tin mas fanaticada, ta bay tin clubnan cu metanan stipula, ta bay tin seleccionnan nacional cu miho preparacion. E ora ey ta evita tur e discusionnan cu tin. Halsa e nivel di futbol na Aruba. Nick Veenbrink di NMC Bright tabata tey presente durante di e presentacion di AVB riba “Grow Football Aruba”. Ta un plan pa desaroya futbol riba e isla, pa asina inverti den cuater parti. Veenbrink a sigui splica cu e plan aki ta pa hisa e nivel di futbol riba e isla. A planea varios sesion. Nan partner Dotcomsport a bin duna sosten den e proceso den futbol. Tambe a purba di centralisa den e aftrap di tur e partinan, caminda cu tur e clubnan por ta representa den tur e sesionnan, pa asina guia nan den e programa aki. Veenbrink tabata na Aruba caba pa sigui su curso den KNVB pa forma un bista con futbol riba e isla ta keda organisa. E tempo ey a bin cu un formacion di plan. A bin cu hopi bon idea y vision riba unda e futbol di Aruba tin cu bay. Tambe a bin cu e punto di ehecucion. Veenbrink ta contento cu a yega e momento y cu hunto cu AVB y en particular cu e clubnan pa cuminsa traha cu e hungadonan.

Dotcomsport. Johan Henkes, director y doño di Dotcomsport for di Hulanda, a comenta nan ta facilita pa e parti digital. Tur cos ta keda documenta pa loke ta un hungadonan. Pero lo mas principal pa sostene e hungadonan, e coachnan te cu e ekiponan nacional. Tur e hungadonan aki ta haya un luga y ta keda monitorea den nan sistema. Den CONCACAF simplemente no tin otro iniciativa cu ta completa cu un Grow Football Plan, cu a lansa diamars. Henkes ta hopi entusiasma cu esaki y ta spera cu mas pais y isla por haci uzo di un plan asina. Cu locual cu keda implementa lo soluciona hopi problemanan cu tin actualmente ora ta trata por ehempel kende ta hunga contra otro, na unda y na ki ora. Cua ta e resultado di e wega, kende a score etc. etc. Pues henter e proceso aki lo keda digitaliza.

