José Miguel S. Donata a haci entrega di su ultimo buki titula ‘Arubaanse dove kinderen in Suriname’ na Biblioteca Nacional Aruba (BNA). Un publicacion tocante un tema hopi special, un parti di historia di Aruba hopi specifico y uno no mucho conoci den comunidad. Ta trata di un parti di historia di enseñansa special pa yiunan di tera cu tin un of otro problema cu oido y den un periodo (añanan sesenta/setenta) cu na Aruba no tabatin scol ni guia pa e personanan aki.

José Miguel S. Donata su motivacion pa skirbi e buki aki ta bin for di e experencianan di su propio famia y tambe amistadnan di su ruman, Rita. José Miguel Donata su ruman Rita a haya problema cu su oido despues di un malesa como mucha. Su mayornan tabata desea enseñansa pa Rita pero a haya nan mes confronta cu e situacion cu no tabatin scol ni sosten specialisa na Aruba e tempo ey.

E buki ‘Arubaanse dove kinderen in Suriname’ ta duna un bista di e experencianan di un grupo chikito di mucha cu mester a bay un scol special na Surnam pa algun aña. Un scol catolico (Kennedyschool) caminda e enseñansa tabata na Hulandes y e metodo tabata focus riba siña e muchanan pa papia y na Hulandes. Pa tal motibo y como e investigacion a bay principalmente den documentacion na Hulandes, e buki ta skirbi na Hulandes. Investigador y autor José Miguel a complementa e investigacion den diferente archivo cu entrevista, esta historia oral.

José Miguel a cuminsa e prome pasonan poco poco di su investigacion pa e buki como 10 aña pasa despues cu e la publica e buki ‘Trabou a habri na Cuba’ (2012). E buki “Trabao a habri na Cuba” awor tambe a bira disponibel riba e plataforma digital di BNA y mundo henter por lesa esaki. José Miguel S. Donata a skirbi mas buki manera ‘Mi wela a conta mi’ (2018), ‘Ayera y Awe: E Pintor Arubano Joannes Donati’ (2016) y ‘Cariñosamente… recuerdonan di mi wela y otronan’ (2010).

José Miguel S. Donata a nace na Aruba ta docente di Spaño y tin un Bachelor of Arts y un Master of Arts den Languages and Cultures of Latin America/Spanish cu accento riba Historia Moderno di Latino America y e ta specialisa tambe den Brazilian studies/Portuguese. Su pasion ta e Historia (Oral) y e Folklore di nos isla y e aspectonan tipico Arubiano di nos lenga Papiamento. E relacionnan internacional di Aruba, principalmente cu pais den region di Latino America y Caribe tambe ta otro di su interesnan.

Sr. Donata mes a financia su investigacion y e producto final. E buki a keda publica na 2023 cu ISBN 978-99904-69-97-4. E buki lo ta disponibel na FEPOH (Hearing & Speech Institute Aruba) pronto, pa solamente 30 florin. Parti di e benta lo bay como donacion pa FEPOH. Den luna di augustus FEPOH lo brinda mas informacion tocante e benta di e buki aki entre otro den medionan social.