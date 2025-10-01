Gobierno di Aruba, representa pa Minister di Salubridad, drs. Melvin Wyatt-Ras, y Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), representa pa Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr, director di PAHO, a firma oficialmente e Country Cooperation Strategy (CCS) 2025–2030.

E documento aki ta establece un acuerdo di cooperacion historico cu tin como meta pa fortalece e sistema di salubridad di Aruba y promove bienestar pa tur hende cu ta biba riba e isla.

E strategia a wordo desaroya den colaboracion estrecho cu Departamento di Salubridad Publico (DVG), sector di cuido, y diferente partnernan social y internacional.

E CCS ta enfoca riba tres prioridad strategico:

Fortalecemento di sistema di salubridad pa amplia e Cobertura Universal di Salubridad y adaptabilidad.

Prevencion y control di enfermedadnan transmisibel y no-transmisibel, cu enfasis riba salud mental y cuido continuo.

Promocion di colaboracion multisectoral, pa trata determinantenan social y ambiental di salud, incluyendo impactonan di cambio climatico.

Firmamento di e Strategia di Cooperacion 2025-2030 ta marca un paso importante pa un futuro di salubridad sostenibel, digno, accesibel y humano pa Aruba.