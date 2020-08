Aruba y Hospital prome den Caribe cu remedi antiviral contra COVID-19

Na maart tanto Aruba como Dr. Horacio E. Oduber Hospital a conoce e prome caso di COVID-19. Un virus nobo cu a paralisa mundo y awo cu nos ta algun luna mas leu e tratamento nan den Hospital tambe a conoce algun desaroyo positivo. Hospital di Aruba ta sumamente orguyoso di ta e prome den Caribe y Reino Hulandes pa por provee e prome remedi antiviral contra COVID-19 yama Remdesivir pa pashentnan cu ta bin na remarke (dependiendo di nan historia medico). For di investigacionan haci a prueba cu e tratamento aki por yuda pashentnan di COVID-19 admiti den Hospital cu problema di pulmon pa mehora un promedio di 4 dia mas lihe.

Algun ehempel di remedi pa trata pashentnan cu COVID-19 ta e remedi Dexamethasone, y awo tambe tin Remdesivir. Dokter Jacomien Aleman, boticario di Hospital a splica cu Remdesivir ta e prome remedi cu ta traha antiviral contra COVID-19 y ta registra p’e enfermedad aki tambe. Ta e prome remedi di mundo y tin un solo luga cu ta trah’e pues ta hasie uno scars. Na Merca e ta completamente bendi, na Europa tin ainda y p’esey Hulanda tin acceso na dje, cu ta haci cu Aruba tambe por haya algun.

Desde comienso di e prome ola, hospital tin un comision cu ta enfoca riba tratamento. E comision a traha diferente protocol cu tur remedi necesario cu por prescribi, conforme e ultimo maneho mundial. Ta ahusta esaki durante tempo, pasobra cada bes tin mas conocemento di e virus aki.

Na momento di determina un tratamento ta tene cuenta cu diferente punto, un di nan ta severidad di e enfermedad, pasobra cu algun remedi ta funciona bon den e parti leve di e enfermedad, pero no ta funciona bon na final, asina dokter Caroline Becker, specialista di pulmon ta splica. Otro tratamentonan cu ta mas efectivo ora e pashent ta den un situacion critico avansa. Ta bin acerca cu si e pashent por hayae remedi of no. Ta depende di e historia medico di e pashent, por ehempel problema di riñon of di curason. E specialista di pulmon y boticario di hospital semper ta traha hunto pa mira ki remedi ta receta na e pashent admiti den Hospital cu COVID-19.

Tin diferencia entre e prome y di dos ola. Specialista di pulmon, dokter Alex Schwengle a duna di conoce cu e prome ola tabatin un cantidad minimo di pashent cu a haya COVID-19na Aruba y pues a logra domin’e basta facil cu tiki empleado. Pa loke ta e di dos ola, den e ultimo siman, e cantidad di pashent cu hospital ta admiti pa dia ta varia entre tres pa shete. Esey a pone cu a amplia e team di COVID-19 cu internista cu ta traha hunto cu e specialistanan di pulmon, y tambe a hasi e team di verpleegkunde mas grandi pa por dedica specificamente na pashentnan di COVID-19.

E di dos diferencia grandi ta conocemento y tratamento. Dr. Schwengle a duna di conoce cu e conocemento y experencia ta hopi mas grandi den trata pashentnan cu COVID-19. Awo tin mas evidencia cu ta demonstra miho efectividad di e tipo di remedi cu ta uza, por ehempel dexamethasone, un remedi anti inflamatorio. E ta haci un diferencia grandi den con frena e pashent di bay atras y ta recupera hopi mas lihe compara cu den e prome ola.

Na Dr. Horacio E. Oduber Hospital nan ta traha den forma di un team, den cual diferente specialismonan ta pone cabes hunto pa yuda tur pashent y inlcuyendo e pashentnan interna cu COVID-19. E cantidad di pashentnan cu ta interna ta aumentando, pero mescos tambe esunnan cu ta cura y recupera completamente di e enfermedad. Mester haci mas posibel pa preveni, atene Bo mes na e protocolnan di higiena y distanciamento social pa hunto nos combati COVID-19.

Comments

comments