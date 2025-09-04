Noticia mundial hopi biaha ta recorda nos di e desgracia ambiental: rif di coral cu ta bira blanco, lagonan fragil bou di menasa, y especienan cu ta desaparece pa semper. Sinembargo, mey-mey di e realidad preocupante aki, tin lugarnan cu ta briya manera prueba cu un otro futuro ta posibel. UNESCO ta yam’e “reserva biosferico” y ta considera e reservanan aki como ‘tasnan di speransa’.
Awendia tin mas cu 750 reserva na mundo. Cada uno ta unico, pero tur tin mesun meta: conserva biodiversidad y na mes momento mehora bida di e comunidad local. Nan ta mustra nos cu hende y naturalesa no ta destina pa ta den conflicto y cu por logra cultiva y celebra un co-exsistencia.
Aki ta sigui algun motibo pa Aruba bira un reserva biosferico di UNESCO.
E isla por ta chikito, pero su rikesa natural ta extraordinario. Su paisahe semi-arido ta refleha un resiliencia cu ta inspira. Na costa, tin mangelnan, yerba di awa (seagrass), y rif di coral cu ta forma un ecosistema cu ta proteha contra tormenta, ta sostene bida, y ta un maraviya pa tur hende. Aruba tin cinco area Ramsar di importancia mundial y e Parke Nacional Arikok. Un area Ramsar ta un area special cu ta rico den awa (wetlands of saliña). E ta areanan aki ta carga e nomber Ramsar pasobra ta na e ciudad Ramsar na Iran, paisnan a acorda na 1971 pa proteha e wetlands/saliñanan. Pasobra nan ta importante pa bestia, hende y naturalesa.Pero loke Aruba no tin ainda ta un reserva biosferico di UNESCO. Un nominacion cu lo conecta e tesoronan local cu un red mundial di innovacion y cooperacion.
E impacto lo ta profundo. Aruba por bira e prome reserva biosferico di UNESCO den e parti Caribense di Reino Hulandes, y asina pone su mes como lider den sostenibilidad den e region. Esaki lo habri porta pa intercambio cu otro reserva biosferico na, por ehemplo, St. Kitts & Nevis, Trinidad & Tobago, y Republica Dominicana. Aruba lo haya un chens pa comparti su experiencia, mientras cu ta siña di experiencia di otro. Ademas, lo sirbi como modelo pa islanan den vecindario, mustrando cu bida sostenibel no ta un deseo leu, sino un caminda real y posibel.
Ultimo siman di Augustus, nos a tuma un paso importante pa e meta aki. Nos oficina di UNESCO conhuntamente cu UNESCO Aruba a organisa un tayer na Aruba, pa institutonan di gobierno, sociedad civil, academia y industria. Gobernador di Aruba y Prome Ministro tabata presente. E mensahe tabata cla: gobierno su so no por crea un reserva biosfererico. E ta solamente un exito ora tur hende por mira nan reflexion den dje; piscador, agricultor, maestro, guia turistico, empresarionan, y hubentud. Nan tradicion, conocemento, y creatividad ta transforma e concepto den un realidad bibo.
UNESCO lo sigui duna sosten na e proceso. E momentum ta aki, y asina tambe e oportunidad. Si nos traha man den man cu e stakeholdernan local, Aruba por prepara su prome proposicion y asina tuma su luga den e red mundial.
E tempo no por ta mas urgente. Lidernan di mundo a compromete pa proteha 30% di tera y lama pa 2030. Nos ta biba den ‘Decada di Ciencia di Lama di Nacionan Uni’ y tambe ‘Decada di Accion pa Desaroyo Sostenibel’. Cada un reserva biosferico nobo di UNESCO ta duna credibilidad y energia na e compromisonan ey. E contribucion di Aruba lo resona hopi mas leu cu solamente su costa.
Pero esaki no ta solamente tocante un meta internacional. Un reserva biosferico ta enrikece bida diario. E ta promove metodo cu ta sostene e medio di bida local mientrastanto ta sigura cu e paisahe ta preserva. E ta inspira scolnan y hubentud, sigurando cu e generacion cu ta bin ta hereda no solamente recurso natural, sino tambe orguyo y responsabilidad. E ta fortalece seguridad alimentario promoviendo por ehemplo agricultura y pesca sostenibel. Ademas, e ta wanta tradicionnan cultural cu ta tene comunidadnan hunto.
Esaki ta motibo cu un reserva biosferico ta diferente cu otro etiketanan di conservacion. E reserva biosferico no ta laga hende afor; e ta pone hende aden. E no ta un museo di un naturalesa den frisco, sino un espacio vibrante caminda hende y medio ambiente ta avansa huntu.
Den un mundo cu, actualmente, hopi biaha ta sinti su mes paralisa pa desesperacion ambiental, UNESCO su reservanan biosferico ta recorda nos di tur loke ta posibel. Nan ta tasnan di speransa reparti riba continente y lama. Cada un ta prueba cu imaginacion y compromiso, hende y naturalesa por florece banda di otro.
Aruba, cu ya tin hopi admiracion mundial pa su bunitesa natural, mester bira un di e tasnan aki. E tayer recien a mustra cu e boluntad ta existi. E biahe a cuminsa. Awor ta tempo pa move hunto, cu confiansa, pa logra e realidad di Aruba su prome reserva biosferico di UNESCO.