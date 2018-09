Aruba y Colombia estrechando lasonan comercial

Minister Ruiz-Maduro ta bay e mision pa biaha pa Bogota pa sera alianzanan estrecho cu e Gabinete nobo di Presidente Ivan Duque di Colombia pa sigui apoya e lazonan comercial entre Aruba y Colombia. Durante su biahe, Minister Ruiz-Maduro lo hiba combersacionnan cu autoridadnan Colombiano pa entre otro inicia desaroyo y capacitacion di conocimento agricola pa asina stimula mas producción local na Aruba y pa sondea oportunidadnan actual pa desaroya turismo medico. Otro temanan cu Minister Ruiz-Maduro lo propone na su homologo na Colombia ta un cooperacion estrecho pa desaroya e industria creativo na Aruba y un programa di cooperacion pa fortalece nos capacidad empresarial y innovativo. Ademas Minister lo promove Aruba su “Promising Sectors” pa asina atrae inversionnan cu por apoya e desaroyo economico na Aruba. Minister Ruiz-Maduro lo participa por ultimo den diferente reunionnan hunto cu Promer Minister Rutte di Hulanda y Minister di Desaroyo Economico di Corsow, Steven Martina.

E mision comercial pa Colombia cu lo tuma lugar 25-29 November 2018 primeramente lo enfoka pa companianan di Reino Hulandes haci negoshi cu companianan di Colombia. E programa aki ta un iniciativa di RIjksdienst voor Ondernemend Nederland. Pa participante di Aruba esaki kiermen cu banda di e programa di Minister Ruiz-Maduro, companianan di Aruba cu participa na e Mision Comercial lo haya un programa adapta na su enfoke y asina lo haya diferente oportunidad pa topa cu partnernan potencial di negoshi na Colombia. E participante di Aruba por scoge entre tres tema: 1) Agribusiness & Horticulture, 2) Life Sciences & Health, 3) Water en Logistics. A base di su escohencia, e lo haya un programa cu lo hibe riba 26-27 november pa sea Medellin, Cali of Cartagena. Na final di e programa na un di e ciudadnan aki, e participante por join e Mision di Minister Ruiz-Maduro na Bogota riba 28-29 november den cual lo tin otro oportunidadnan pa topa cu companianan na Bogota, prome cu bolbe bek Aruba. Participantenan por scohe tambe pa solamente haci e programa na Bogota cu lo ta riba 28-29 november. Hunto cu participantenan di Aruba, lo tin companianan Hulandes y di Corsow.

Participantenan mes ta responsable pa nan mesunan gastonan di biahe y estadia. Ademas RVO ta pidi un contribucion di 950 euro pa cubri e gastonan di matchmaking y otro actividadnan den e programa pa un maximo di dos participante. Registracion lo mester sosode digital via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gobierno di Aruba lo share e link digital via di su canalnan di social media. Por yama tambe Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na 521-2400 pa mas informacion, sea na Idea of Exprodesk. Deadline pa registra pa e Mision Comercial pa Colombia ta dialuna 17 september. No perde e oportunidad aki y registra mas pronto cu ta posibel.

