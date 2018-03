Aruba Wieler Bond ta organisa otro careda desafiante

Den cuadro di e celebracion di nos dia nacional, Himno y Bandera 18 Maart, AWB a programa un otro actividad pa su miembronan y e amante nan di e deporte unda cu e bicicleta ta e protagonista di varios evento ciclistico.

E programa di AWB a inicia weekend pasa cu e careda di ciclismo di ruta pa mucha y adulto. Mas di setenta coredo a participa. Mientras cu e deporte di BMX tambe a mira accion na e pista di Streetwise na San Nicolas, e biaha aki ta toca turna na e disciplina di ciclismo di montaña. Cuminsando diasabra mainta cu un evento pa mucha entre 6 y 10 aña. Diadiomingo ta culmina cu e careda pa e categorianan hubenil y adulto y un bike tour pa henter famia.

E area rigido di Sero Colorado lo ta e ultimo prueba pa e ciclistanan cu ta participando na e Clasico Himno y Bandera. Un warm up race pa grandi y chikito cu tin un distancia di 40 km. E ruta lo hiba e ciclistanan for di Sero Colorado te Dos Playa. Di eynan, nan lo continua pa Jamanota pa asina regresa Sero Colorado. E area parti pariba di e santana di cacho, ta forma parti di e ultimo prueba pa e participantenan. Nan lo mester subi Sero Colorado for e parti banda di costa, pa asina baha bek den e area panoord di e sero. Finalmente ta termina e desafio, subiendo e caminda di asfalt cu ta hiba e ciclista pa e linea final cu ta na e lighthouse di Sero Colorado.

Clasico Himno y Bandera ta un evento clasico cu ya pa algun aña ta ricibi un tremendo acogida di e fanaticada di ciclismo di montaña. Mas cu nobenta coredo a atende e registracion cu a tuma luga diahuebs anochi. AWB ta premira un careda hopi excitante diadomingo awo.

Pa esunnan cu ta busca un momento pa move riba nan mountain bike, AWB ta organisa diadomingo awo un Bike Tour. E ruta ta sali for di Sero Colorado y ta continua te cu e parke di molina. For di aki ta regresa bek pa Sero Colorado. Un bon momento pa e amante di ciclismo di montaña pa pasa un mainta activo, disfrutando di e deporte den seno familiar. Tur hende, grandi y chikito ta keda cordialmente invita pa participa. Por registra diadomingo mainta, 7:30 AM na Sero Colorado.

Pa mas informacion di e actividad organisa pa AWB, incluyendo informacion di e rutanan y distancianan cu lo wordo cori, por manda un email na [email protected] of por bishita e pagina di FaceBook di Aruba Wieler Bond.

