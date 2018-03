Aruba Wieler Bond a organisa otro careda exitoso

Den cuadro di e celebracion di nos dia nacional, Himno y Bandera 18 Maart, AWB a programa varios actividad pa su miembronan y e amante nan di e deporte unda cu e bicicleta tabata e protagonista di varios evento ciclistico.

E programa di AWB a inicia dos weekend pasa cu e careda di ciclismo di ruta pa mucha y adulto. Mas di setenta coredor a participa. Mientras cu e deporte di BMX tambe a mira accion na e pista di Streetwise na San Nicolas, e biaha aki a toca turna na e disiplina di ciclismo di montaña. Diasabra mainta e evento pa mucha entre 6 y 10 aña a tuma lugar den e area di Baby Beach. Diadiomingo a culmina cu e careda pa e categorionan hubenil y adulto.

E area rigido di Sero Colorado tabata e ultimo prueba pa e ciclistanan cu a participa na e Clasico Himno y Bandera. Un warm up race pa grandi y chikito cu un distancia di 32 km. E ruta a hiba e ciclistanan for di Sero Colorado te Dos Playa. For di eynan, nan a continua pa Jamanota pa asina regresa Sero Colorado. E area parti pariba di e santana di cacho, a forma parti di e ultimo prueba pa e participantenan. Nan mester a subi Sero Colorado for e parti banda di costa, pa asina baha bek den e area panoord di e sero. Finalmente a termina e desafio, subiendo e caminda di asfalt cu a hiba e ciclista pa e linea final cu tabata na e lighthouse di Sero Colorado.

GANADOR DEN CATEGORIA ADULTO

Elite: George Tromp, FX Team

Junior: Imru Maduro, San Fuego Cycling Club

Pre-Junior: Victor Uribe, Tri Bike Team

Junior Women: Jennifer Henao, Shoko Team

Elite Women: Elise Bossong, Tri Bike Team

Masters Women: Anneke Voorbraak, Tri Bike Team

Master A: Ryan Lacle, FX Team

Master B: Lisander Loefstok, Team Tech Shack Aruba

Master C: Gert van Vliet, Tri Bike Team Aruba

MUCHA

Kids Cat. 1 Boys Xavian Rasmijn, Velocity Cycling Team

Kids Cat. 1 Girls Shanea Kelly, Velocity Cycling Team

Kids Cat. 2 Boys Tristan Fluonia, Tri Bike Team Kids

Kids Cat. 2 Girls Ailed Huijben, Tri Bike Team Kids

Kids Cat. 3 Boys Christiaan Jansen , Tri Bike Team Kids

Kids Cat. 3 Girls Victoria Uribe, Tri Bike Team Kids

Kids Cat. 4 Boys Joel Burgos, Velocity Cycling Team

Kids Cat. 4 Girls Ryandra Kamperveen, Tri Bike Team Kids

Aruba Wieler Bond ta gradici tur ciclista, adulto y mucha, tur e teamnan, miembronan di AWB, mayornan, coachnan y e comisarionan di careda. Un palabra di agradecimento na KPA y na e personal di DOW pa nan ayudo.

Pa mas informacion di e actividadnan organisa pa AWB, por manda un email na [email protected] of por bishita e pagina di FaceBook di Aruba Wieler Bond.

