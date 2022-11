Aruba Volunteers, ta un iniciativa di CEDE Aruba, unda organisacionan non profit por recruta boluntarionan pa haci trabounan comunitario. Riba e website ArubaVolunteers.org. por aplica pa recruta boluntario of bo por inscribi tambe como boluntario.

Cada Organisacion lo por forma parti di e website aki, di e forma aki ta mas facil pa e interesadonan por mira e diferente oportunidadnan cu tin y por aplica pa cualkier di e actividadnan disponible pa haci trabou boluntario. Registracion ta facil riba e website, pero si acaso mester di asistencia, lo tin persona semper asigna pa yuda den esaki. E persona aki tambe lo ta encarga pa yuda cu e necesidadnan cu por tin di e boluntario, trabou boluntario y participacion di companianan den diferente forma.

Un boluntario tambe por registra den un pool cu tin disponibel, esaki segun e area cu e boluntario ta desea di eherce su trabou y asina tambe dunando e oportunidad na e fundacion pa tuma contacto cu e boluntario pa haci un proyecto. Claro nos ta conciente tambe cu niun hende ta comprometi na nada ainda.

Trabou y actividadnan boluntario por varia, por tin proyectonan cu ta di un biaha so, yuda cu eventonan deportivo, eventonan cu ta mas cu un biaha manera lesa pa nos grandinan of yuda cu proyectonan di hardineria organisa pa organisacionan non profit. Si un fundacion mester di un miembro pa su directiva tambe por pone e soliciud atravez di e plataforma aki.

Cu boluntarismo bo por conoce hende nobo, conoce mas organisacionnan, contribui na nos comunidad y sinti cu bo ta haciendo algo positive tanto pa bo mes como pa otro, mas cu tur experenciando conocemento nobo.

Hopi organisacion no por funciona sin e ayudo di boluntario pesey mes nos tin awo ArubaVolunteers.org cu ta e plataforma cu tur hende por usa den boluntarismo.