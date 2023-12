Un derame di petroleo den e lagun di e refineria El Palito a yega na Puerto Cabello for di 26 di december a tuma nota di mancha grandi preto di awa y e santo tambe. Esaki a tuma luga na e instalacion di e refineria unda aparentemente awacero pisa registra a pone cu e limite a bay over y a bay lama. Ta un desaster tin na e costa di Venezuela.

For di Crisis Management Office Aruba a compronde cu nan ta evaluando e derame hydrocarburo fo’i, El Palito Maracaibo, a informa Meteo pa monitor e stroom di lama pa evalua e situacion y asina por tin un bista di e risico y menasa cu lo por tin pa Aruba.

Segun e modelonan ricibi y informacion for di Meteo Aruba ta cu e stroming pa e proximo 48 ora lo keda bay di oost pa west y e lo no ta bini Noordwest cual lo por tin efecto pa Aruba.

Te hasta medianan Venezonalo a publica cu SNTP cu ta e Sindicato nacional de trabajadores de la Prensa a denuncia cu DGCIM, a prohibi pa prensa cubri e derame di petroleo aki cu a cumisna foi 26 di december marduga.