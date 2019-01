Diadomingo 20 di Januari proximo, Aruba Triathlon Association ta organisa su prome actividad pa loke ta e calendario deportivo di aña 2019. Manera custumber e federacion di triathlon lo

habri e aña cu un Warm-up Sprint Triathlon pa tur e fiel amantenan di landamento, core bicicleta y core na pia. E actividad di Warm-up Sprint Triathlon lo inicia pa 7’or di mainta na Boca Catalina unda cu por spera un cantidad grandi di competidor den tur edad y categoria y asina en grandese e prome actividad di aña 2019. Por competi den Super Sprint Keds te cu 14 aña, Sprint Junior y Adulto Male, Sprint Female Open 15+. E categorianan di mucha, junior y adulto por participa individual of den Team di Relevo. E distancia cu lo wordo recori ta como lo siguiente mucha te cu 14 aña ta landa 375 m, core bicicleta 10 km y core na pia 2.5 km, mientras den Junior/Adulto esakinan ta landa 750 m, core

bicicleta 20 km y core na pia 5 km y female 15+ lo landa 750 m, core bicicleta 20 km y core na pia 5 km. E deporte di triatlon a conoce un bon aña deportivo 2018 cu hopi actividad organisa pa nan

miembronan y sigur tambe un Aruba International Triathlon cu tabata exitoso. E calendario di

actividad di 2019 ta premira di bira uno bon cu hopi evento di triatlon mes sin lubida, duathlon,

sprint triatlon, kids triatlon y off road triatlon. Tambe no por keda sin menciona e competencianan den exterior cu nos tri-atletanan lo bishita. Sportsubsidie Aruba ta contento di por aporta y brinda e ayudo necesario na e federacion di triathlon pa henter nan calendario di actividad den 2019. Lotto, e loteria di Aruba ta ofrece diferente weganan manera; Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

