E siman aki, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta teniendo su reunionnan pa cu 2026, durante sesionnan special den cual gerencia y ehecutivonan local y internacional incluyendo tur e directornan di tanto e continente Norte Americano, esun di Latino America y esun di Europa, ta na Aruba pa tambe participa y yuda den crea plannan concreto di con lo desaroya tur e mercadonan turistico di nos pais. “E locual cu bo ta mira awe den ehecucion, a pens’e y discutie un of dos aña pasa caba. Asina nos ta traha, basa riba datonan concreto cu ta guia e organisacion den e rumbo corecto”, asina Ronella Croes, Chief Executive Officer di A.T.A. a indica a base di reunionnan intenso, cu a start for di mainta te den oranan lat di atardi y a cubri algun dia.

E sesionnan a cuminsa desde dialuna caba y a sigui durante dos dia te cu diaranson atardi. Obhetivo di e encuentro strategico aki, cu ta organisa anualmente, ta pa refina y alinia prioridadnan clave y areanan di enfoke strategico pa e resto di aña 2025 y pa aña 2026.

Pa medio di dialogo y colaboracion, ta identifica entre otro areanan di prioridad clave y defini e precondicionnan pa nan ehecucion exitoso. E resultadonan di e sesion aki lo sirbi como base pa yega na e Plan Corporativo 2026, cu sin duda lo contene e ideanan cu sali despues di e reunionnan. Punto di salida di A.T.A. ta cu e maneho den e temponan nos dilanti mester contene elementonan cu ta resalta e berdadero dinamica di e industria di turismo di Aruba door di cambia di narativonan di pasado basa riba datonan cu ta refleha e impacto economico, social y ambiental real di nos isla.

Pa loke ta trata e areanan specifico, manera ta Norte America, Latino America y Europa, A.T.A. ta enfoca den compronde e situacion geopolitico y e impacto cu e lo por tin riba biahamento den aña 2025 y na mes momento repasa y revisa e pronostico y proyeccionnan pa aña 2026. Tambe ta defini suposicionnan strategico pa aña 2026, con e enfoke strategico pa aña 2026 lo ta y den esey resalta loke ta diferente.

“Mi ta orguyoso di e ekipo dinamico, profesional y pasiona pa nos isla, cu ta traha cu alma y curason, tur dia, pa progreso y bienestar di e industria turistico di nos pais. Ta Rubianonan cu ta fungi como e helicopter view di nos economia, door di percura pa un industria turistico floreciente, cu ta impacta henter nos economia na un forma positivo”, asina Ronella Croes a categorisa su coleganan. El a sigura cu, e exito di desaroyo y e forma solido cu Aruba ta posiciona awendia den Caribe y na nivel mundial den turismo, ta danki na cada un di e coleganan aki, cu no ta yega A.T.A. tur dia pa traha, sino pa carga e economia di nos pais den nan mesun mannan! Reconociendo tambe retonan y trahando duro riba esakinan!

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

A funda Aruba Tourism Authority ‘Sui Generis’ dia 1 di januari 2011 como un organisacion independiente, pero den un esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local y internacional.

E industria di turismo di Aruba a mustra un resiliencia y un rendimento impresionante. Entre aña 2011 y 2024, e sector di turismo a mustra un crecemento fuerte. E entrada di turismo, of miho conoci como “Tourism Receipts”, a subi cu un promedio anual di 10%. E cantidad di bishitante cu ta keda tambe a crece na un averahe di 11% anualmente. E entrada pa camber disponibel, conoci como “Revenue per Available Room” (RevPAR), a subi cu un averahe di 11% tur aña. E yegada di e bishitantenan di crucero a mustra un indice di crecemento anual cu un promedio di 23%.

Si analisa resultadonan di aña 2024 compara cu aña 2011, ora A.T.A. a bira un entidad independiente den e esfera publico, por nota cu “Tourism Receipts” a aumenta cu 111%, yegada di bishitante a aumenta cu 64%, “RevPAR” a crece cu 104%, mientras cu yegada di turismo crucero a crece cu 50%. E cifranan aki ta subraya e exito y desaroyo sostenibel di e sector turistico di Aruba, desde cu a funda A.T.A. SG.

A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact”, un balans entre, di un banda aumenta e balor economico di e bishitante y na otro banda posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel. E meta ta pa aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di cantidad.

Segun World Travel and Tourism Council (WTTC), ta proyecta cu e contribucion total di biahe y turismo na GDP di Aruba lo alcansa 74% pa aña 2024.