Cu hopi entusiasmo, Aruba Tourism Authority ta anuncia e di cinco edicion di ‘Aruba I Do’ – e ceremonia caminda parehanan casa lo bini hunto pa renoba nan compromiso di matrimonio y celebra nan amor. E ‘vow renewal ceremony’ aki ta esun di mas grandi den Caribe y lo tuma luga dia 9 di augustus 2023 na Eagle Beach, e beach #1 den Caribe riba Trip Advisor, y e segundo den mundo!

Pa hopi pareha, e renobacion di nan compromisonan di matrimonio ta un celebracion di nan union y un tradicion. Den colaboracion cu The Harris Poll, A.T.A. a conduci un encuesta entre mas di 2 mil adulto riba 18 aña na Merca pa mira con Mericanonan realmente ta sinti tocante ‘vow renewals’. Resultadonan di e encuesta ta mustra cu 80% di Mericano ta sinti cu e renobacion di compromiso ta trece felicidad matrimonial pa parehanan, no obstante con grandi of chikito e ceremonia ta. Tambe a constata cu 87% di Mericanonan ta sinti cu e renobacion di compromiso ta un bon manera pa celebra un aniversario of un momento importante den nan matrimonio. Ademas, 83% a bisa cu e promesa y compromisonan por ser renoba varios biaha durante un matrimonio y 86% a sinti cu ‘vow renewal’ ta un oportunidad pa parehanan crea recuerdonan nobo na un luga special.

Pa A.T.A., e evento aki ta un oportunidad excelente pa atrae parehanan di diferente demografia for di tur parti di mundo, mustrando Aruba como un destinacion ideal pa romance y experiencianan inolvidabel. E beachnan bunita combina cu e hospitalidad di nos isla ta haci Aruba e destinacion perfecto pa parehanan cu ta desea di renoba nan union. Mester menciona tambe cu e tipo di eventonan aki, cu ta distinto y unico, ta percura pa Aruba ricibi cobertura for di diferente medio di comunicacion internacional – asina yamando atencion na posibel bishitantenan cu ta en busca di un experiencia diferente.

E aña aki ta spera un minimo di 200 pareha cu lo participa den e ceremonia. Notable ta cu hopi di e parehanan cu lo participa e aña aki tin un promedio di 20 aña casa, haciendo e ceremonia mas special ainda. A.T.A. ta invita parehanan for di henter mundo y di Aruba tambe pa uni na e evento aki y experencia e magia di Aruba.