Aruba Tourism Authority (A.T.A.), dirigi pa CEO Ronella Croes, a marca Dia Mundial di Turismo 2025 cu un yamada poderoso pa accion colectivo y sostenibel pa salvaguardia e futuro di Aruba como un destinacion turistico lider. Papiando na e Conferencia di Dia Mundial di Turismo, Ronella Croes a enfatisa cu mientras cu e industria di turismo di Aruba ta prospera, crecemento sin control por afecta e ambiente natural, cultura y calidad di bida di e habitantenan di nos isla.

“Turismo no ta djis tocante cifra, e ta tocante balansa, vision y responsabilidad”, Croes a bisa. “Renuncia na turismo no ta un opcion. Pero tampoco ta sigui riba un caminda cu ta perhudica nos medio ambiente y nos hendenan. E contesta ta transformacion, accionnan colectivo y sostenibel cu ta sigura un miho futuro pa Aruba.”

Sostenibilidad y strategia na e nucleo

Ronella Croes a destaca e lansamento di e Multi-Annual Corporate Strategy (2025–2035) di A.T.A., cu ta cambia di enfoke for di yegada (“arrivals”) puro pa un strategia di reemplaso, atrayendo mas huesped di balor halto y di mesun pensamento mientras ta stabilisa e cantidad di bishitante en general. Pa aña 2026, A.T.A. a fiha un meta di crecemento di 3% pa ​​entradanan di turismo, cu yegada di estadia stayover stabil na +1%, priorisando bou di e +1% diversificacion a traves di Latino America (+9%) y Europa (+6%) y un Merca stabil. Tambe a ilustra cu e plan Turismo 2030 tambe ta disponibel y tin accionan concreto pa diferente actor pa e periodo di 2025 – 2030.

E CEO tambe a señala e nificacion di e Memorandum di Understanding di siman pasa entre Gobierno di Aruba, A.T.A., AHATA, Association of Realtors, Vacation Rental Professionals of Aruba, Aruba Ports Authority N.V. y Aruba Airport Authority N.V., reenforsando un responsabilidad comparti pa desaroyo sostenibel.

Turismo responsabel: Un mandato global

Investigacion nobo realisa dor di A.T.A. a base di un encuesta cu 7.000 biahero rond mundo a revela cu:

96% ta kere cu turismo responsabel ta esencial.

74% ta reconoce cu destinacionnan manera Aruba ta core riesgo di cambio di clima.

73% di biaheronan kier haci un impacto positivo mientras nan ta biaha, pero solamente 23% ta sinti nan mes guia riba con pa haci esaki.

“E resultadonan aki ta cla,” Ronella Croes a expresa. El a continua bisando cu: “Turismo responsabel ya no ta algo exclusivo mas, e ta e norma nobo. Biaheronan ta spera di eleva destinacionnan, no djis bishita nan. Aruba mester lidera e cambio aki.”

Innovacion, comunidad y construccion di nacion

Ronella Croes a amplia riba e campaña di A.T.A. “Aruba Effect” y con esaki a evoluciona. Manera informa na 2024e mensahe di Protect It pa curasha e bishitantenan pa salvaguardia fauna, cultura y manera di biba bou di e lema: “Ora bo stima Aruba, E ta stima bo bek.” ta activo awor! Comunicacion global di Aruba a cambia!

Como parti di stimula turismo responsabel, hopi atencion ta bai na nos isla, nos desaroyo aki na cas mes! A.T.A. ta activo den hopi proyecto y ta den colaboracion cu varios stakeholders. Por ehempel A.T.A. ta trahando cu partnernan manera CEDE Aruba, ACF, GCF, EPI, EPB, AHSF, AEF, UoA, Stimami Sterilisami y hopi mas. Ta financia y traha hunto riba programanan cu ta mehora nos barrionan, desaroyo di hubentud, atendiendo e asuntonan central di calidad di bida pa residentenan. A.T.A. ta boga, asisti, facilita y ta cera acuerdonan strategico cu ta mehora nos nacion. Enfoke special ta bai riba educacion, cultura, naturalesa, seguridad y innovacion.

Mirando padilanti

Segun cu Aruba ta sigui balansa su demanda mundial fuerte cu metanan di sostenibilidad, Ronella Croes a reafirma e compromiso di A.T.A. cu transparencia, innovacion y resiliencia: “Nos no ta perfecto, pero nos ta comprometi y semper evolucionando. Cada escogencia cu nos haci awe ta forma e Aruba cu nos ta laga pa mañan. Ban haci’e extraordinario.”