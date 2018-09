Aruba Tourism Authority ta lansa arubainsight.com

Conforme esfuerso pa mantene socionan y nos comunidad na altura di e ultimo informacion di tur loke ta pasando den e industria turistico, Aruba Tourism Authority ta orguyoso di por lansa oficialmente e plataforma digital www.arubainsight.com.

Manera ta custumber, tur luna A.T.A. ta distribui resultadonan (cifranan) turistico di e luna anterior. Awo tur e informacion aki ta disponibel riba arubainsight.com, cu e posibilidad cu e usuario por haci comparacion y analisis manera cu e ta desea. E plataforma ta brinda hopi otro informacion incluyendo un ‘newsletter’ mensual cu ta wordo distribui bao socionan den turismo cu yama ‘Aruba Product Update’.

Ademas di esaki, lo por haya entre otro e segmento di television cu informacion semanal ‘Nos Turismo’, relatonan di prensa, campañanan y programanan cu ta cay bao A.T.A. cu ta dirigi pa mehora e producto Aruba, manera e ‘Aruba Certification Program’.

A.T.A. ta conduci diferente estudio cu tambe ta disponibel riba e plataforma aki manera; ‘Economic Impact of the Aruba Wedding Market’, ‘The Shopping Experience, a needs and gaps analysis’, ‘Affluent Survey’.

A.T.A. lo sigui añadi estudionan cu ta wordo publica riba e plataforma. Fuera di esaki, e plan pa desaroyo di nos producto turistico ‘Cu Mira pa Futuro’ tambe ta disponibel riba e website.

arubainsight.com ta un pagina hopi practico y facil pa nabega.

E parti publico ta provee informacion general manera estadisticanan mensual, kico ta e siguiente evento na caminda, informacion tocante e organisacion mes, y informacion di proyectonan di A.T.A.

Pa esnan cu ta desea di haci analisis riba informacion historico di nos bishitante, por registra riba e plataforma aki. Djey lo haya aceso dentro di 48 ora.pa adkiri informacion profundo.

Mirando cu turismo ta e pilar economico di Aruba, esaki sigur ta valioso pa studiantenan pero tambe pa comerciante y socionan di turismo cu ta depende di informacion aki pa diferente factor.

Cu e plataforma nobo aki, Aruba Tourism Authority ta expande su esfuersonan pa mantene nos comunidad informa riba e desaroyonan local den turismo. Bishita www.arubainsight.com pa cualkier pregunta, feedback of sugerencia y informacion.

