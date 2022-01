Pa motibo di e pandemia di Coronavirus, na cuminsamento di 2020, A.T.A. hunto cu TPEF, Tourism Product Enhancement Fund, a haya nan ta corta den e proyecto di bari di sushi rond di Aruba pa falta di fondo. Den preparacion pa re-introduccion, a uni cu Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) pa negocia, evalua diferente opcion y re-inicia e programa pero di un manera diferente. Cu esfuersonan haci, A.T.A. ta contento di anuncia cu A.T.A. lo instala 10 bari di sushi nobo na diferente playa. AHATA lo percura pa 2 y TPEF pa un total di 10 bari di sushi. Esaki ta un programa piloto di un aña cu un proveedor nobo, Metabolic Foundation, cu ta conoci pa e proyecto di reciclahe di plastic, esta “Plastic Beach Party”.

Pa yega na scoge un instancia pa e proyecto di bari di sushi, Aruba Tourism Authority a contacta diferente proveedor. Loke tabata mas atractivo di Metabolic Foundation ta su programa di reciclahe, reduccion y re-uzo di e diferente tipo di material cu lo por wordo recogi na nos playanan. A.T.A. tin experiencia amplio cu Plastic Beach Party y nan filosofia y esfuersonan pa tres aña caba, como e instancia cu ta recoge tur desperdicio di plastic cu ta wordo genera na oficina di turismo.

“A scoge pa Metabolic Foundation pa nan acercamento holistico y e structura di reciclahe cu nan a crea. Nan ta alinea y sincronisa cu nos metanan pa cu sostenibilidad, reflehando tambe contribucionnan na e concepto di “economia circular””, CEO di A.T.A. Ronella Croes ta splica.

Cada bari di sushi ta traha di palet y tin cuater categoria, cu texto na Ingles y Spaño indicando unda pa deposita cua tipo di sushi: “General Waste” (sushi cu no ta cay den un di e categorianan di reciclahe); aluminium y otro metalnan, plastic, y boternan di glas.

E sushi “general” lo wordo entrega na Ecotech, e metalnan (bleki di refresco, etc.) ta bay Daltra, y e plastic, te cu 200 kilo pa cada bari pa aña lo wordo laba y recicla pa Metabolic Foundation. Cu 22 container instala, e cantidad di plastic cu Plastic Beach Party ta bay recicla ta alrededor di 4.400 kilo pa aña.

Pa loke ta e productonan local den boter di glas, manera Rom Palmera, Kombucha, y productonan di The Tropical Bottling Company of Aruba (Balashi, Mango Magic, Chill), Metabolic Foundation lo percura pa entrega nan na e companianan concerni pa recicla.

Aruba Tourism Authority tambe ta trahando riba un “Adopt-A-Trashcan program”, invitando otro instancia y companianan pa contribui na e proyecto pa provee e servicio esencial aki un biaha mas na mas luganan di interes.

A scoge pa e color blauw pa e barinan pa nan pas y “blend in” cu e color nobo di e palapanan cu recientemente a wordo bunita renoba dor di A.T.A. y cu e color di lama. E color aki, similar na e color aqua cu Aruba ta uza pa su materialnan di promocion; e barinan ta bon visibel, pero toch no ta kita atencion di e elementonan di naturalesa rond di nan.

Aunke tin suficiente espacio den e barinan y e schedule di recogida ta bon planea, por tin momentonan cu e barinan por yena. Aruba Tourism Authority ta urgi usuarionan por favor, den caso cu e bari ta yen, pa no laga saconan di sushi banda di e barinan. Ta pidi pa hiba e saco(nan) na otro bari of container, of hiba nan cas pa tira nan afo, mescos cu ta e caso for di 2020 te cu awo, pa preveni cu cacho, pushi of cabrito kibra e saconan y sushi lo plama tur caminda.

Pa dia 31 di januari e prome 12 barinan lo ta instala na playanan rond Aruba.

