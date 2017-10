Aruba Tourism Authority ta informa comunidad riba high season di turismo crucero

For di dia 1 di october, Aruba a drenta oficialmente su temporada halto di turismo crucero. Esey tabata notabel caba algun dia atras ora cu, riba un dia tabatin 5 barco crucero mara na waf di Oranjestad simultaneamente.

Ademas di e bienestar economico, e volumen halto di turista ta trece cun’e tambe mas trafico di persona, specialmente den centro di ciudad.

Pa tal motibo, Aruba Tourism Authority ta comparti cu comunidad en general, e dianan cu nos isla lo ta mas bishita pa barco crucero. Di e manera aki ta busca pa tur hende ta bon informa y prepara pa cu e aglomeracion, cu por causa trafico en general mas slow cu normal. Dianan riba cual tin tres barco crucero of mas na Aruba, facilmente lo por haya riba 10 mil turista canando rond di nos capital, pero tambe nan ta bishita nos beach y ta bay riba tour pa conoce otro partinan di nos isla.

Mario Arends, Cruise Manager pa Aruba Tourism Authority ta splica cu a traves di media social y otro medionan di comunicacion ta informa nos comunidad pa haci e preparacion debi y brinda un experiencia mas positivo posibel na nos bishitantenan crucero.

“E aña aki ta proyecta pa nos yega 770 mil pasahero en total, cual ta un crecemento di 16% den pasaheronan crucero compara cu aña 2016. Pa otro aña ta premira cu lo surpasa 800 mil pasahero crucero.”

“E volumen sigur ta importante pasobra tin hopi compania y hende ta depende di esaki [industria crucero]. E otro parti ta e impacto economico cu e turistanan aki ta laga atras, cu pa 2017 esaki ta proyecta pa un minimo di US$ 85.5 miyon.” asina Arends a duna di conoce.

A splica ademas cu e horcannan pisa di e aña aki na norte di Caribe a pone cu a haya pasahero adicional riba diferente barconan crucero.

Arends: “Esey a percura pa tin algun dia mas druk di loke nos a anticipa, pero ta un fortalesa pa nos ecomonia. Nos ta continua cu diferente reunion, manera cu Cruise Action Task Force, riba base operacional pa sigura cu nos ta haci miho preparacion posibel y naturalmente en cooperacion cu Aruba Ports Authority pa asina conhuntamente percura pa un miho trabou posibel.”

Akibao ta un lista di e fechanan caminda e waf di Aruba lo registra un cantidad grandi di barconan crucero:

Oct 25: Adventure of the Seas, Nieuw Amsterdam y Monarch

Nov 8: MS Seven Seas Navigator, Zuiderdam, Coral Princess y Royal Princess

Nov 14: Britannia, Coral Princess y Monarch

Nov 15: Adventure of the Seas, Rotterdam y Monarch

Nov 22: Celebrity Eclipse, Thomson Discovery y Monarch

Nov 23: Celebrity Eclipse, Carnival Vista y Viking Sea

Nov 24: Coral Princess, Norwegian Star y Koningsdam

Nov 28: Britannia, Thomson Discovery y Windstar

Nov 29: Silver Wind, Mein Schiff 3, Zuiderdam y Pacific Pearl

Dec 12: Serenade of the Seas, Silver Muse, Mein Schiff 3 y Rotterdam

Dec 13: Adventure of the seas, Silver Wind, Monarch y Koningsdam

Dec 26: Silver Wind, Thomson Discovery, Silver Whisper y Monarch

Dec 27: Britannia, Mein Schiff 3 y Monarch

Dec 28: Navigator of the Seas, Adventure of the Seas y Carnival Conquest

Aruba Tourism Authority ta invita comunidad di Aruba pa brinda e miho di cada un di nos pa asina e experiencia di e turista crucero ta uno sumamente positivo y por resulta den e regreso di e turista pa un duracion mas largo. Tambe ta pidi comprension di parti di tur ciudadano pa e congestion cu e cantidad di turista ta crea riba caminda y particularmente den centro di ciudad.