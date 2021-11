Hunto cu Ministerio di Turismo, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Aruba Airport Authority, Sarpa Airlines di Colombia a anuncia diaranson atardi cu riba dia 2 di january, 2022 Aruba lo conoce un conexion nobo entre Aruba y Colombia.

Cu su lansamento como aerolinea comercial, Sarpa a scoge nos isla como un di su destinacionnan cu e apertura di e ruta Barranquilla-Medellin-Aruba. E vuelonan lo tuma luga dos biaha pa siman, riba diaranson y diadomingo, cu un jet cu capacidad pa 50 pasahero.

Minister di Turismo y Salubridad, Dangui Oduber a brinda e delegación di Sarpa Airlines, cu tabata encabeza pa Jose Roberto Abreleaz Luna, kende ta doño di e compañía, bonbini na Aruba. El a gradici y felicita nan cu e bon relación cu nan a desaroyo cu e diferente socionan den turismo cu lo contribui na e éxito y desaroyo di e prome ruta aki, y den futuro cu otro posibel rutanan.

E anuncio a wordo haci na Aruba pa Presidente y CEO di Aerolíneas Sarpa, Carlos Andrés Mesa, hunto cu Minister Dangui Oduber; CEO di Aruba Airport Authority, Joost Meijs; y Ronella Croes, CEO di A.T.A.

“E vuelonan nobo aki definitivamente lo contribui na e recuperacion continuo di turismo di Aruba,” CEO di A.T.A. Ronella Croes a comenta. “Nos ta aplaudi y celebra cu hopi alegria e vuelonan nobo di Sarpa Airlines, y su transformacion pa bira un aerolinea comercial cu vuelonan di dos mercado Colombiano hopi importante, esta Medellin y Barranquilla.”

Croes a splica cu e dos cuidadnan grandi tabata conecta anteriormente via di otro ciudadnan, pero cu e vuelonan directo lo beneficia e biahero y ta mehora e experiencia di biahe.

Actualmente e mercado di turistanan di estadia, esta “stay over visitors” for di Colombia ta conociendo un crecemento stabil, den algun luna e cifranan ta hasta surpasando esunnan di aña 2019. “Durante e ultimo 3 lunanan a mira cantidad mas halto di loke nos a mira na 2019,

e “pais cafetero” ta destaca como e mercado principal y di mas importancia pa Aruba for di Latino America” Croes a expresa, referiendo na cifranan di turismo di e mercado Sur Americano. For di dia 1 di januari pa dia 31 di october 2021, Aruba a ricibi 15,398 turista for di Colombia. Esaki ta traduci den 124,153 nochi total, y un duracion di estadia promedio di 8,1 anochi pa bishitante.

E cifranan di recuperacion cu ta surpasa tur expectativa y proyeccion; y e desaroyo di e mercado di Colombia particularmente, ta loke ta atrae partnernan manera Sarpa Airlines pa acerca Aruba y asocia cu nos isla.

“Aruba ta ricibi Sarpa Airlines y su equipo y turistanan cu e portanan habri,” Ronella Croes a bisa. Finalisando el a gradici, cu un caluroso “bonbini” Sarpa Airlines pa a scoge Aruba como un partner den nan prome itinerario di rutanan internacional.

