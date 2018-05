Aruba Tourism Authority cu reunionnan clave interno na Merca

E siman aki a tuma luga e US Data Summit 2018. Esaki ta un encuentro importante pa Oficina di Turismo Aruba (A.T.A.) ya cu ta analisa e estadisticanan di nos mercado turistico principal. Di e forma aki ta determina ahustacionnan necesario pa loke ta maneho y mercadeo di nos isla como destino. E agenda di topiconan cu ta cubri den e reunion aki ta cu puntonan amplio di interes cu ta varia, for di acomodacion y atraccionnan, te na mantencion y ampliacion di segmentonan.

Di Aruba Tourism Autority, CEO Ronella Tjin Asjoe-Croes, CMO Sanju Luidens-Daryanani, Gerente di Strategia, Investigacion y Planificacion Melanie Evans-Kelly y Specialista di Investigacion Kareline van der Linde a biaha pa New York pa e acontecimento aki. Den dos dia a reuni riba un total di diesdos diferente punto. Esaki ta nifica ricibi, procesa y analisa un cantidad grandi di informacion.

Entre e topiconan riba e agenda tawatin entre otro ‘Roadmap Towards Attracting High Spenders’ cu ta basta cla cu su obhetivo ta pa haya bishita di turista cu ta gasta hopi. Ademas a combersa di ‘Continued Focus on Geographic Diversification’ cu ta bay mas profundo den e cinco strategianan cu A.T.A. a identifica pa determina kico lo ta e mescla corecto di portofolio di mercado pa e periodo 2018-2021. Na su turno, e topico aki ta reparti den varios otro tema incluyendo e strategianan necesario pa atrae bishitantenan durante e lunanan cu mas tin mester di dje cu ta mei, juni, september y october.

A.T.A. ta studia e mercado di esnan cu ta bishita nos isla pa prome biaha. Esaki ta un segmento cu nos entidad encarga cu maneho y promocion di Aruba como destino, tin e meta fiha di laga crece cu un 4.6% den 2018. Otro tema cu A.T.A. lo trata ta e prestacion di nos isla mei mei di e diferente generacionnan. Aki tambe lo tin un enfoke special riba e grupo di ‘millennial’ cual ta un cu A.T.A. ta trahando extra riba dje durante ultimo cinco aña. Aki ta papia riba ki tipo di campaña publicitario tin mester, e resultado di influencers, tema di experiencia autentico y acercamento specifico a trabes di media social.

Adicionalmente tambe lo elabora riba segmento specifico manera famia y honeymooners, entre otro; e comportacion di consumo, con pa laga e repeaters sigui bin Aruba y e cambionan den oferta di acomodacion.

E US Data Summit ta un evento cu ta tuma luga un bes pa aña.

