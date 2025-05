Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta lansa su campaña global pa turismo 2025, marcando un capitulo nobo den e strategia evolucionario di turismo na Aruba. E campaña di e aña aki ta refleha un cambio importante den e lenguahe y mentalidad, caminda ta posiciona Aruba no solamente como un destinacion pa bishita, pero como un hogar stima.

Cambio strategico: Di bishitante pa huesped, di un destinacion pa un hogar.

E aña aki ta marca un compromiso pa fortalece turismo responsabel, redefiniendo e relacion entre Aruba y su huesped. E isla ta encurasha un filosofia nobo di recuperacion mutuo y restauracion di Aruba, caminda e huesped mester tuma un rol mas activo den e proceso segun comportacion respetuoso y consciente cu un impacto minimo.

“Nos no ta simplemente invita e huesped pa experencia Aruba, nos ta provee nan un bon bini na nos hogar,” tabata palabra di Ronella Croes, CEO di A.T.A. “E relacion mutuo di nos ta graba den e curason di e campaña “The Aruba Effect”, y den 2025, nos ta pone esaki den practica real.” Ronella Croes CEO di A.T.A. ta termina.

Awor den su di cuater aña, e campaña premia di “The Aruba Effect” ta continua na evoluciona cu e siguiente topiconan eleva:

2022: Aruba changes you from within.

2023: Aruba stays with you long after you leave.

2024: What stays with you is rejuvenation.

2025: Rejuvenation goes both ways — you must give to get.

E campaña di aña 2025 ta esun di mas ambicioso te cu awor, cu a conta cu planificacion y produccion di cinco dia na trintidos lugar espectacular di Aruba. Basa riba autencidad, e campaña ta inclui mas cu dos shen talento local, y un talento di voice-over local, alabes un melodia compone special cu ta contene sonidonan natural di e isla, pa crea un experencia auditivo y captivante di e beyesa y calidad di Aruba. E produccion tambe a inclui un desfile di carnaval grandi y colorido, cu ta refleha herencia cultural rico y bibo di Aruba. E produccion ta resalta e importancia di un turismo responsabel, mientras ta celebra e espirito y beyesa di nos isla.

Un estrategia cu ta basa riba tres pilar:

Un movemento holistico pa turismo responsabel

Integracion di mensahe educativo y visual pa inspira comportacion respetuoso

Y un campaña dirigi na e huespednan cu ta fortifica e mensahe di recuperacion mutuo entre huespednan y e comunidad local, un mensahe cu ta reforsa mensahe via socionan local

Un aña di accion, y no solamente conscientisacion

Mas cu simplemente un mensahe, e campaña ta un movemento basa riba balornan pa un proposito mas intencional. Ta invita huespednan pa pensa diferente encuanto nan rol den e experencia local, no solamente disfruta di paraiso, pero como cuidador di e isla.

E campaña 2025 ta un momento decisivo cu ta invita huespednan pa tuma parti di algo cu realmente tin importancia. “Pasobra ora bo stima Aruba, Aruba ta stima bo bek.” Pa wak e campaña aki por bishita nos website: https://www.aruba.com/us/the-aruba-effect