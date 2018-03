Aruba Tourism Authority a ricibi bishita di cortesia di Consulado General di Merca

E siman aki, Consul di Merca pa e islanan Hulandes den Caribe a bishita Aruba, y manera custumber nan a bishita e oficina di Aruba Tourism Authority. E delegacion tawata consisti di Consul General Chief of Mission to Dutch Caribbean Margaret Hawthorne, Public Diplomacy Willem Remie y Port Director Aruba U.S. Customs & Border Protection James Grimes.

Durante e encuentro a papia cu e CEO di A.T.A. Ronella Tjin Asjoe-Croes di progreso di e mercado Norte America, cu ta e mercado primario pa cu Aruba su turismo.

A trece dilanti e desaroyo y e vision riba diferente area pa loke ta trata turismo y cu placer a indica na e delegacion con e mercado Mericano a desaroya aña pasa.

Pa aña 2017, Aruba a ricibi 695.718 turista for di Merca cual ta representa 65% di e total di turismo stay-over pa nos destinacion. Ademas, e mercado aki a crece cu 10.6% (un total di 66,953 turista mas) si compara esaki cu aña 2016.

Pa aña 2018, turismo procedente for di Merca ta canando na un manera positivo y e expectativanan ta pa e sigui asina. Pa 2018 tin proyecta un crecemento di 3.6%.

A añadi cu actualmente e enfoke ta riba e temporada di winter 2018-2019, fuera di claro sigura cu 2018 ta sigui cana bon – principalmente referiendo na kwartaal 3 y 4 di e aña aki. Pa loke ta e temporada di winter 2018-2019, aki ta anticipa cu despues cu varios destino a wordo asota door di horcan aña pasa, varios lo ta bek cu productonan mehora y cla pa competi den grandi. Naturalmente esey ta un punto di enfoke pa Oficina di Turismo.

Ademas a combersa riba diferente strategia pa otro aña y unda A.T.A. ta poniendo su atencion awo, elaborando riba entre otro e importancia di enfoca riba eleva nos producto turistico, cu ta un rekisito pa eleva entrada pa medio di turismo y enfoca asina riba calidad y menos riba cantidad.

A.T.A. ta satisfecho cu e intercambio di e reunion fructifero aki y ta gradici pa e bishita. Mas cu claro lo keda den contacto riba diferente area di importancia.

