Durante un conferencia di prensa, Ronella Croes den nomber di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Dylan Molina den nomber di Aruba Hospitality and Security Foundation (AH&SF) a firma un acuerdo di 3 aña, enfocando riba siguridad den area turistico.

Aruba tin proyecta pa ricibi un total di 1,170 miyon bishitante cu ta bin cu avion, den 2023. Pa loke ta trata turismo crucero esaki por yega un total di 750 mil pa 2023. Durante temporada halto di turismo, unda cu turismo crucero tambe ta den su “peak”, e total di turista den un luna por yega 200 mil bishitante.

Ta esencial pa keda enfoca riba un di e puntonan cu ta ser considera parti di e fundeshi di Aruba su turismo, esta e siguridad y cu esey e trankilidad cu ta brinda na nos bishitantenan.

Aruba Hospitality and Security Foundation a wordo crea na 2001 pa medio di AHATA. E proposito di e fundacion ta pa sostene y facilita iniciativanan di hospitalidad y siguridad a traves di colaboracion entre sector publico y sector priva. Desde 2011, A.T.A. tin na su encargo financiamento di e fundacion, y como tal ta revisa planesnan y accionnan presenta pa e fundacion.



E hunta di Aruba Hospitality and Security Foundation ta conta cu representacion di AHATA, ATSA, KPA, ATIA y A.T.A. y cada un di e organisacionnan aki ta duna nan aporte na tur proyecto y di e forma ey tin un representacion amplio.

Enfoke y proyectonan a varia for di asistencia pa cu refuerso di KPA pa medio di training como tambe compra di ekipo, entre otro pa Strandpolitie, te cu asistencia pa cu oficina y presencia den area di Oranjestad, te cu compra di camara pa ser instala entre otro den area di Palm Beach.

Un accion cu a pone como un punto central ultimo añanan ta e re-introduccion di un tipo di “visibility team”. AH&SF a bin ta prepara pa esaki y por bisa cu e enfoke principal entrante 2023 y pa cu e periodo di duracion di e acuerdo aki lo ta esaki, pa medio di e introduccion di e ‘Tourism Security Patrol (TSP)’. E ekipo aki lo mehora vigilancia y visibilidad den e diferente areanan, cuminsando cu nos playanan entre Divi y Ritz Carlton. Lo sigui amplia esaki pa asina acapara e area completo di Bushiri pa Arashi. E acuerdo di 2023 pa 2025 ta sigura cu e fundacion por implementa esaki debidamente.

Ta conta y subraya e importancia di e colaboracion cu entre otro KPA y ya dialogo a tuma lugar cu Ministerio di Husticia pa tambe facilita miembronan di e ekipo di TSP cu e status di BOA (“Buitengewoon Opsporingsambtenaren”). Ta spera cu esaki tambe por bira un hecho.

A.T.A. ta gradici miembronan di e fundacion actual como tambe esnan cu a fungi como miembro ultimo añanan y ta contento di por a logra yega na un acuerdo pa un periodo di 3 aña. Proyectonan cu ta resorta bou di AH&SF ta wordo financia pa medio di Aruba Tourism Authority cu fondonan genera pa medio di e “toeristenheffing” paga door di bishitantenan durante nan estadia na un acomodacion.