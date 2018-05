Aruba Tourism Association a organisa e di 34 conferencia anual di ATCA

Esaki ta e di 34 edicion di ATCA cu ta e conferencia pa e socionan di Norte America. Por a ripara cu ATA tin diferente conferencianan tras di otro riba e aña aki. Pero esaki ta e ultimo dedica na e mercado internacional. Sra. Ronella Tjin Asjoe- Croes, CEO di ATA ta amplia mas.

Tin diferente puntonan di contacto cu nan durante aña y claro e socionan cu ta bende Aruba ta un parti integral di kico ATA ta haci. Pero esey no ta e miho manera pa bay den profundo di kico ta e plannan di kico mester haci pa e fin di aña aki y pa e temporada halto 2018/2019 cu tin nan na Aruba.

E ta pa tambe dedica atencion na tur e desaroyo cu ATA ta pasando den dje y brinda e experiencia pa medio di proyectonan nobo kisas cu por ilustra nan. Ta hopi importante principalmente pasobra e mercado aki ta representa practicamente 70% di turismo cu ta bin Aruba.

E mercado di Merca a crece cu 11% y e aña aki a mustra caba un crecemento di 7% y no mester lubida Canada cu a mustra cu a bira nos di tercer mercado principal pa pais Aruba. Esaki tambe a mustra un crecemento aña pasa y ta continua den e prome 4 lunanan di e aña aki caba. Pues tur dos ta hopi clave y ATA su socionan t’ey pa asina duna inicio na e di 34 Conferencia di ATCA.

Ainda Aruba no ta conoci full rond di mundo, caminda cu den e conferencia CEO di ATAT a combersa riba e topico di strategia di diversificacion, unda a ilustra cierto aspectonan. No ta e intencion pa trece henter Merca of Canada. Pero lo bay hopi segmenta y lo bay segun e perfil di e bishitante desea ta.

No ta por nada ATA a traha duro cu e socionan y a logra introduci entre otro aña pasa na Januari un vuelo non stop for di Fort Lauderdale cu Jet Blue. Esaki ta djis como recordatorio cu ta un strategia cu a keda traha riba dje pa varios aña.

A keda traha pa varios aña riba un vuelo non stop for di Dallas unda tabata tin e placer di anuncia esaki recientemente pa asina por atrae e mercado di e region oeste di Merca unda sigur tin mercado y personanan cu ingresonan anual y e perfil desea. Asina tambe a move un poco for di e parte sur di Merca.

Finalmente ATA ta bin cu un portofolio cu mester ta balansa pues nan ta sigui strategianan di diversificacion den Merca tambe. Incluso den e segmento di Noroeste cu tambe ta bay dirigi y dedica na trece esunnan cu tin e potencial pa bin Aruba y por laga ingresonan atractivo atras, segun Sra. Ronella Tjin Asjoe- Croes, CEO di ATA.

Comments

comments