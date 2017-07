Aruba tin un mal nomber internacionalmente na nivel di medicina

Dr. John Croes ta e adicion di mas nobo den partido MAS. E no ta un persona desconoci den comunidad, mirando cu e ta un dokter di cas. E tin un preocupacion pa e mundo di salubridad na Aruba. Nos a combersa cu dr. Croes, kende a splica cu su preocupacion a bin di basta tempo atras caba. El a mira cu hopi cos ta pasando na Aruba y nos no ta resolviendo nos problemanan di salud. Mas y mas ta ripara cu tin mas diabetico, tin mas problema di cancer, tin mas problema di malesanan degenerativo y tin cu cambia e sistema. Ningun politico no tin e carson bon mara pa por tuma un decision den un direccion cu ta na beneficio di Aruba. Nos mester compronde cu ena e momentonan aki, pa basta aña caba, Aruba tin un mal nomber internacionalmente encuanto nivel di medicina. Esey tin e dokter un poco preocupa. Ta bisa dicon nos tin cu copia cierto sistemanan di salud for di Europa pa purba di hink’e na Aruba, mientras cu e no ta fit den nos cultura.

Nos cultura ta totalmente un otro situacion caminda cu ta rekeri por ehempel cu e dokternan ta trata nos cu amor, cu atencion manera cu nos ta haya na Colombia. Na Colombia bo ta bay y e dokternan ta tratabo cu mil amor, den dos pa tres dia, bo tin full bo resultadonan. Eynan, cu nan ta mira miyones di hende.

Dr. John Croes su vision loke e ta mira ta cu tin demasiado monopolio. Pueblo ta mas moderno awendia y pa cuminsa resolve e problema di salud, mester tin competencia. Un di e prome cosnan cu partido MAS ta bay haci, una bes cu e drenta den Gobierno, nan mester kibra e monopolio aki. Mester uza diferente clinicanan. Mester por tin clinica priva. Dicon no. Nos mester habri e campo pa asina ey enbes cu ta prop tur hende den hospital, mester habri pa pueblo, inverti mas den Imsan. Plan ta cu mester por uza e clinicanan priva. Mester tin mas clinica priva, specialisa. Tambe mester educa e dokternan, specialmente e dokternan di cas cu ta haciendo un bon trabao, pero falta herment pa nan por haci nan trabao mas miho. Loke ta pasa tambe, ta cu dr. Croes ta kere den su coleganan, caminda cu nan ta haci trabao, hasta depronto mas miho cu un specialista.

Por ehempel tin dokternan cu ta specialisa den diabetes. Dicon tin cu bay te un internista, despues di tres luna, pa nan bisabo kico bo tin cu haci, mientras cu e dokter ey page mas, dune tools. Bo ta haya diferente trabao, electrocardiogram. Dicon no por haci un electrocardiogram den e mesun oficinanan di dokter. Dicon tin cu bay molestia e trafico, molestia hospital, busca tur sorto di bacteria eyden pa bo haci un electrocardiogram. Ta hopi cos tin pa menciona, cu un dokter di cas ta capacita pa haci esey. AZV mester paga e dokter di cas pa e training cu el a haya. Mustra su certificadonan cu el a core p’e, pa asina ey kibra e monopolio. Mientras tanto cu ta sigui cu e monopolio manera e ta actualmente, nos ta hopi leu for di cas.