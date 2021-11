Recientemente Parlamento di Aruba a acorda e ley ‘beperking tabaksproducten’ cu ta un ley pa yuda regula y limita e uzo di productonan di tabaco particularmente e uzo di sigaria cu e meta pa a largo plaso eleva calidad di bida y tempo di bida.

Pa Salud Publico esaki ta un ley hopi importante, mirando cu uzo di sigaria ta dañino no solamente pa e usuario di sigaria cu ta rond di 12.6% di e populacion di Aruba riba 20 aña, pero tambe pa es(nan) cu ta biba of ta den sercania continuo di un of mas persona cu ta huma kende ta ser yama e ‘second hand smoker’. Estudionan a demostra cu uzo di sigaria ta hisa e risico di malesanan no transmiti manera cancer di pulmon, cancer di garganta, COPD, malesa di curazon, diabetes tipo- 2, obesidad y hopi mas pa cual motibo introduccion di e ley aki na Aruba tawata di gran importancia pa salud di nos pueblo.

E problematica di uzo di sigaria y su consecuencianan pa salud ta un problema mundial y diferente pais ta purba limita y regula esaki. Aruba conhuntamente cu Pan American Health Organization (PAHO) siguiendo e strategia ‘Best Buy’ di WHO, na aña 2020 a traha un Plan National di Prevencion cu e meta pa reduci malesanan no transmiti (NCD’s) manera cancer, diabetes, presion halto,malesa di curazon, obesidad y mas. Un punto hopi importante den e plan aki pa yuda den prevencion di NCD’s ta e introduccion di un ley pa regula y limita e uzo di sigaria.

Awor cu e ley aki a keda aproba ta sigui e proseso di implementacion y supervision di e ley. E ley aki lo drenta na vigor entrante dia 1 di januari 2022 y lo conta cu un periodo di transicion pa duna usuario di sigaria, comercio y comunidad completo e oportunidad pa adapta na e ley nobo. Despues di e periodo di transicion e departamentonan cu lo bay ta encarga cu supervision di e ley lo cuminsa controla su implementacion y por duna sancion (boet) pa incumplimento si ta nesesario. Den e simannan cu ta sigui Departameto di Salud Publico lo sigui informa riba contenido, implementacion y supervision di e ley aki.

Cu aprobacion di e ley aki, salud publico ta logra dal un stap grandi den direccion di prevencion y un futuro mas saludabel.

