“Gonz Riders Biker Club” ta e nomber di e grupo nobo aki na Aruba. Un grupo di bikers nobo ariba nan Harley’s. E nomber Gonz ta sali for di e afkorting di “Gonzalez”.

Saki tabata den planes pa mas o menos 4 luna despues cu Magali cual ta e lider di grupo Gonz Riders a sali for di e grupo Camacuri y kier a cuminsa cu un propio biker club.

Te ainda Gonz biker club tin dos ride plania cual e prome ta Jixey’s school ride di Sagrado Curason cu ta dia 25 juni pa asina yuda renoba e scol.

Ride number dos lo bira Light It Up Ride cual ta un ride di Pasco cu participantenan lo por dorna nan bikes of nan persona mes na diferente colornan.

Es nan cu ta interesa pa mas informacion of ta interesa pa join e grupo aki, por tuma contacto na 5928066 cual ta number di Magali.