Diaranson ultimo a tuma luga fundacion di Easy Riders Aruba (ERA), den presencia di su miembronan, varios coredo di demas club di Biker, famia, amigo y tambe e representante di Easy Riders Corsou. E echo aki a tuma luga den Fire & Flames riba Sasaki.



Durante un rueda di prensa, a presenta e miembronan di directiva di Easy Riders Aruba. Tin entre otro Ricky Arends como Sargeant in arms, tambe tin Nico Vredefeled como tesorero, Lies Vrolijk como secretario, vice-presidente Andre Geerman y finalmente como presidente tin Jean-Marc Ras.Ras, como presidente a dirigi algun palabra, gradiciendo un y tur cu tabatey presente durante e lansamento di e club nobo. Tambe el a gradici tur hende den e directiva. El a indica cu el a sconde tur caminda pasobra e no kier a tuma e reto. El a tuma un sosiego basta largo pero e no por a sconde mas.Ras a indica cu tabatin kibramento di cabes ki nomber lo duna e grupo. A consulta cu presidente di Easy Riders Curacao pa su conseho y a yega n’e decision pa pasa over e nomber di Easy Riders Aruba, gradiciendo asina e presidente dilanti e miembronan y tambe directiva di e club.Durante su discurso, presidente di Easy Riders Curacao, Vernon, a comenta cu despues di combersacion positivo enter e miembronan di ERC y Jean-Marc, Nico y Lies, a dicidi conhuntamente di tin un team ruman na Aruba.ERC ta hopi contento cu esaki y ta mira ERA sigui crece na un manera fuerte y stabiel. Ningun no ta mescos y ta hustamente p’esey por scoge cua patch cada un kier bisti. Pero tin e mesun pasion y esey ta core nan motorcycle y hopi biaha ta scoge pa haci esaki hunto.E cos di mas importante ta pa cada un sigui respeta otro, tanto como persona como e patch cu nan tin riba nan lomba. Si esaki sosode, semper ERC tin bon tempo hunto na Aruba, Boneiro, Corsou, Sint Maarten, Surinam y sobra parti na mundo.“ERA, pabien, percura pa bon ambiente, trankilidad, tolerancia y respet den boso team y tene porta habri pa critica positivo y constructivo pa boso por sigui crece. Esey ta parti cu mi ta desea ERA y tur su miembronan nobo,” segun Vernon.Despues di e discurso di e presidente di ERC, a tuma luga bistimento di e jacket oficial como presidente di ERA fo’i man di Vernon como presidente di ERC, deseando forsa den su trabao como presidente di e club nobo di bikers, oficialisando asina fundacion di Easy Riders Aruba.