Aruba tin mester di un centro moderno pa nos grandinan

Segun e cifranan di SVB e vergrijzing na Aruba ta un problema grandi. Si antes nos tabata biba te cu 75 aña, awo nos ta biba te cu 100 y hopi biaha cu problemanan di curason of diabetici. Esaki ta un problema real cu nos tin cu enfrenta di aki pa aña 2030 y e mester solucion urgente.

E realidad di bida ta cu nos tur lo yega na e edad na unda nos lo no por wak pa nos mes, of cu nos lo no kier ta un estorbo pa nos famia of simplemente nos lo kier bay biba den un centro pa hende grandi. Claro cu bo kier bay biba den un luga bunita, cu airco, na unda bo por haci bo actividadnan social y na unda tin bon nurse capacita pa duna bo e cuido medico necesario ora ta necesario.

Nos grandinan ta e weso di lomba di e pida baranca aki. Nan ta esnan cu a soda cu alma y cuerpo pa brinda nos e progreso di Aruba. Nos mester honra nan y brinda nan un caminda bunita y digno pa nan por pasa nan ultimo añanan di bida cu dignidad.

Tin dos diferente centro of cas cu Aruba mester. Un ta pa esnan cu mester di cuido intensivo, manera e personanan cu malesa cronico of alzheimer of un of otro malesa cu mester di cuido medico y nursenan capacita y e otro ta e grandinan cu no mester di cuido medico y cu ta activo ainda. Pa nan, por pensa riba e casnan of condominium pa hende grandi, na unda nan por haci nan compras, bay haci actividad social. Un luga bunita cu yen di mata y sombra.

Actualmente un pasadia ta costa mas di 1800 pa luna, cu ta mas cu e salario minimo di un persona, sin papia mes cu e ta mas di loke nos gradinan ta haya na bijstand. Mester haci e casnan aki pagabel pa nos grandinan y pa nan famia. En bes di gasta placa na asfalt, ban haci e bida y bienestar di nos grandinan nos prioridad.

Tambe tin hopi centro pa hende grandi na Aruba cu mester di un facelift. Ban cuminsa pa yuda esnan cu ya caba ta haciendo e trabou digno aki, door di subsidia nan y yuda nan drecha nan centronan pa cuido di nos grandinan.

Di otro banda, Aruba ta e luga ideal pa grandinan di tur rond di mundo por bin pasa nan ultimo añanan. Ta calor, tin bunita beach y ta trankilo. Nos por pensa den un incentivo fiscal pa inversionistanan cu kier construi elderly or retirement homes. Na Hulanda awor ta masha in cu studiantenan ta bay biba den e mesun edificio cu e grandinan, pa asina yuda nan y tene bista riba nan.

Banda di drecha e centronan ya existente y promove “retirement homes” nos mester construi un centro di cuido moderno y bon ekipa pa nos grandinan, pasobra actualmente no tin uno na Aruba. Esaki ta necesario principalmente pa esnan cu ta sufri di malesa cronico y mester cuido intensivo. Un centro cu hopi sombra, cu airco, cu e ekiponan medico moderno cu por yuda deal cu e malesanan cronico di nos grandinan y cu nurse capacita pa por haci e trabou. Esaki lo crea cupo di trabou nobo pa nos hobennan cu ta studiando enfermeria.

A bira tempo pa nos pone nos grandinan, na prome luga. Nan merece esaki. POR ta para firme pa duna nos gandinan e calidad di bida y cuido medico cu nan merece.